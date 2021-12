Conheça a proposta de estilista para quem foge do binarismo homem e mulher

Kadu Dantas e Patricia Bonaldi lançam coleção sem gênero para a marca PatBO (foto: Leo Faria/Divulgação)

A moda pode ser uma importante ferramenta para inclusão e liberdade de expressão, e foi pensando nisso que o digital influencer, jornalista e empresário Kadu Dantas e a estilista Patricia Bonaldi, dona da marca PatBO, desenvolveram uma coleção unissex, colorida e cheia de estilo, com o objetivo de derrubar as barreiras do binarismo.

Kadu conta que a parceria foi uma das melhores surpresas de 2021. “Pela primeira vez, a PatBO cria uma collab com um homem, e por isso me sinto tão honrado. Pensamos em uma coleção que pode ser usada tanto por homens quanto mulheres, dando ainda mais luz pra uma moda sem gênero e com muita representatividade’, declara.

A coleção chegou às lojas físicas da PatBO, na quarta-feira (8/12) e foi lançada em 15 de novembro na plataforma online. Consiste em dez conjuntos que variam entre calças e bermudas, além de acessórios, apresentando uma paleta de cores bem alegre, com formas geométricas, animal prints e até referências de azulejos portugueses.

A aposta da dupla foi em pijamas para o dia a dia, uma forma confortável e cheia de estilo para aproveitar as festas de fim de ano. A escolha pelos pijamas, que já fazem parte de várias coleções femininas, vem para mostrar aos homens que é possível usá-los de uma maneira fora do óbvio.





Foi desenvolvida uma coleção unissex, colorida e cheia de estilo, com o objetivo de derrubar as barreiras do binarismo (foto: Leo Faria/Divulgação)

As fronteiras entre roupas ditas femininas ou masculinas estão cada vez menos nítidas. Em 2012, quando Kadu iniciou seu blog, a bolsa masculina ainda era considerada um tabu, hoje muitos homens usam por estilo e praticidade. “Creio que, cada vez mais, estamos quebrando esses códigos e estereótipos que segregam, ou seja, héteros se vestem assim’ e ‘gays se vestem assim’”.

O mesmo se aplica ao uso da saia por homens. Billy Porter, Jaden Smith, Bruno Gagliasso e Kanye West são alguns famosos que já utilizaram a peça. Mais recentemente, Harry Styles fez história como primeiro homem a estampar a capa da Vogue americana, usando um vestido.

“A moda sem gênero beneficia a todos. Não só as pessoas cisgênero, mas também transgêneros e não-binárias, porque há aqueles que não se identificam nem como homens, nem como mulheres, e que, muitas vezes, se veem sem ter opções de vestuário por causa dessa binarização da moda. A moda é um lugar de pluralidade, é para acolher”, afirma Kadu.

Para Kadu, a moda é uma questão de atitude ligada ao comportamento, um meio de as pessoas se expressarem e contarem histórias, muito além da classificação imposta pela construção social. “Precisamos ultrapassar essa lógica e lembrar que a moda não define identidades de gêneros e tão pouco orientações sexuais, sendo estes, inclusive, outros debates”, defende.

KADU DANTAS

Kadu Dantas fez parte três vezes da lista de homens mais bem vestidos do país pela GQ Brasil (foto: Paulo campos/Divulgação)

Kadu é natural de Alfenas, sul de Minas Gerais, e teve o primeiro contato com a moda incentivado pela mãe. Fez faculdade de jornalismo em Belo Horizonte e estágio na TV Globo, o que o levou a se mudar para São Paulo, onde deu início à agência Ray Comunicação. Em 2012, criou o Blog do Kadu, dedicado ao mundo da moda e foi convidado para cobrir eventos importantes como a semana de moda masculina em Nova York.

Além disso, Kadu trabalhou com diversas marcas, dentre elas Ermenegildo Zegna, Dior, Prada e Dolce & Gabbana e fez parte três vezes da lista de homens mais bem vestidos do país pela GQ Brasil, foi eleito também um dos mais bem vestidos da semana de moda de Nova York pela GQ US e tornou-se o único embaixador da América Latina da Semana de Moda Italiana.

