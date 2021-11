Rosa Saito: modelo mostra que não há limite de idade para se reinventar

Rosa Saito iniciou a carreira de modelo aos 68 anos e já coleciona grandes trabalhos (foto: Reprodução: Instagram)



Existe uma crença social de que se deve fazer tudo enquanto é jovem, uma vez que, quando envelhecer, não há mais espaço para você no mercado. Rosa Saito veio para provar o contrário: a idade não te limita!



Existe uma crença social de que se deve fazer tudo enquanto é jovem, uma vez que, quando envelhecer, não há mais espaço para você no mercado. Rosa Saito veio para provar o contrário: a idade não te limita!





Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Rosa Saito (@rosa.saito)

DESCOBERTA A modelo tem apenas dois anos de estrada, mas já participou de campanhas de grandes marcas, como Motorola, Natura, iFood e Authentic Feet. Com um pendor natural, Rosa também já desfilou no São Paulo Fashion Week, e sonha em desfilar na Europa.

Descendente de japoneses, Rosa é natural de Araçatuba, interior de São Paulo, e se mudou para a capital do estado com cinco anos. Dedicou a vida à família, como dona de casa e mãe de três filhos, e, quando ficou viúva, passou a fazer artesanato com plantas.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por KIMOH (@kimohbr)



Enquanto passeava pela Avenida Paulista, foi abordada por um profissional de uma agência de modelos, que a convidou a iniciar uma carreira no mundo da moda. A primeira reação foi não levar a sério e seguir seu caminho. Porém, a mesma situação voltou a se repetir mais duas vezes. Depois de pesquisar sobre as agências e o mercado de trabalho, decidiu se arriscar.

Iniciou com pequenos trabalhos e aprendeu que muito mais do que posar, era preciso paciência e persistência. Tal dedicação valeu a pena, uma vez que hoje é apaixonada pela profissão e encara cada trabalho como um momento único, se entregando de corpo e alma.



Além disso, a vaidade de Rosa é voltada aos cuidados com o corpo, tanto com cremes e vitaminas, quanto com exercícios físicos. Devido à sua descendência japonesa, a modelo é adepta da alimentação natural e dos cuidados naturais, à base de chás.

*estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz