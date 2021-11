Super Choque ganhará animação em longa-metragem

Filme em animação retornará com a história do herói negro da DC Comics (foto: Reprodução/ Warner Bros. Television)

Um dos principais super heróis nas telas de muitos lares nos anos 2000 estará de volta em um filme de animação, anunciado durante o painel da DC FanDome 2021. Super-Choque retorna às produções, com novas histórias, personagens e vilões. A estreia da animação ainda não tem data confirmada, mas as produções estão em andamento.

A produção contará com nomes como o do ator e produtor Michael B. Jordan e escritor e produtor Reginald Hudlin, que escreveu o roteiro de animações do Pantera Negra, herói negro da Marvel. Marcante em sua primeira versão animada produzida pela Warner Bros. Television, Super-Choque retratou a vida do jovem Virgil Hawkins, que, ao ser exposto a um gás, se descobre com poderes eletromagnéticos.

A partir dessas descobertas, começou a dominar a força e a contribuir com a segurança da cidade, Dakota Union, nos Estados Unidos. Com a ajuda do amigo Osgood, Virgil enfrentou e se destacou com seus poderes e atuação contra o crime, ganhando reconhecimento até mesmo entre os heróis mais conhecidos do universo da DC Comics, como Mulher Maravilha, Superman, Batman e outros membros da Liga da Justiça.

Para além dos dilemas tradicionais dos superheróis, Super-Choque também apresentou casos de racismo e discriminação sofridos por Virgil durante o enredo. Em um dos episódios, o protagonista visita a casa de Osgood, sendo vítima de racismo pelo pai do próprio amigo.

Além disso, a animação destaca a negritude de Virgil ao longo dos episódios, afirmando a identidade em casa, na escola e nos ambientes em que frequenta no dia-a-dia. A primeira versão teve 52 episódios divididos em quatro temporadas, com estreia realizada em setembro de 2000.

LIVE ACTION

Em 2020, foi confirmada a produção do primeiro filme em live action do Super-Choque. O longa também terá a produção de Michael B. Jordan e ainda não tem data oficial para lançamento. Em comunicado oficial realizado, Jordan comentou que está "orgulhoso de fazer parte da construção de um novo universo centrado em heróis negros. Nossa comunidade merece isso".