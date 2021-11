Kamala Harris destaca por ser pioneira em diversos cargos e funções políticas ao longo de sua trajetória (foto: Brendan Smialowski / AFP)



A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assumiu temporariamente a presidência do país, depois do anúncio, nesta sexta-feira (19/11), de que o presidente Joe Biden ficará afastado para a realização de exames de rotina. É um marco na história dos EUA, pois coloca pela, primeira vez, no cargo uma mulher negra. A vice-presidente dos Estados Unidos, Kamala Harris, assumiu temporariamente a presidência do país, depois do anúncio, nesta sexta-feira (19/11), de que o presidente Joe Biden ficará afastado para a realização de exames de rotina. É um marco na história dos EUA, pois coloca pela, primeira vez, no cargo uma mulher negra.





Em comunicado oficial, o secretário de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, informou sobre o exame de Biden e anunciou a ocupação do cargo por Kamala. “A vice-presidente trabalhará em seu escritório na ala oeste durante este período”, disse Psaki.





Ao longo de sua história na política dos Estados Unidos, Kamala Devi Harris, de 57 anos, se destacou por romper com barreiras nos cargos em que ocupou.





12:00 - 19/11/2021 Biden passará por colonoscopia e Kamala Harris o substituirá temporariamente É filha de dois imigrantes. Sua mãe, Shyamala Gopalan, é indiana. Seu pai, Donald Harris, é jamaicano. Nasceu na cidade de Oakland, na Califórnia. Formou-se em direito na Universidade da Califórnia. Em 2004, tornou-se a primeira procuradora negra do distrito de São Francisco, ficando no cargo até janeiro de 2011.





Com o desejo de ir além, Kamala se candidatou e foi eleita como procuradora-geral da Califórnia, em 2011. No cargo, também fez história ao ser a primeira negra a chegar ao poder. Em 2016, foi eleita ao Senado dos Estados Unidos, novamente como a primeira mulher com origens asiáticas a ingressar na função em mais de 240 anos de período democrático no país.





Em seu percurso, sempre defendeu a educação e as políticas de reinserção como fundamentais para diminuir a desigualdade e combater a violência urbana. Se dedicou na elaboração e aprovação de projetos concernentes às demandas de mulheres, população negra e pobre do país.





Mesmo crítica em relação a posicionamentos do então candidato democrata à presidência Joe Biden, como a falta de discursos sobre raça e racismo no país, Kamala Harris foi escolhida como sua candidata a vice-presidência, sendo a primeira mulher negra a disputar e ser eleita ao cargo nos Estados Unidos, em 2020.





Incisiva defensora dos Direitos Humanos, Kamala Harris explicita seus posicionamentos sobre o assunto em seus discursos. Foi o caso da primeira fala como vice-presidente do país, destacando a luta por igualdade de gênero no país.





“A aspiração norte-americana é o que levou as mulheres desta nação ao longo da história a exigir direitos iguais e os autores da Declaração de Direitos a reivindicar liberdades que raramente haviam sido escritas antes. Um grande experimento exige grande determinação. A vontade de fazer o trabalho e a sabedoria para continuar refinando, mexendo e aperfeiçoando”, afirmou Kamala.





Kamala também fez história como a quarta mulher a disputar a vice-presidência entre grandes partidos do país, Partido Democrata e o Partido Republicano. Dentre todos os partidos, ao longo da história dos EUA, Harris foi a segunda mulher negra a disputar como vice, procedendo a filósofa e ativista Angela Davis, que se candidatou ao cargo em 1880 e 1884, pelo Partido Comunista Americano.

