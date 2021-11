Inclusão LGBTQIA: 'uma evolução para o país', diz presidente do Hemominas

Presidente da Fundação Hemominas, Júnia Cioffi (foto: Juarez Rodrigues/EM/DA PRESS)



O Senado aprovou, na quinta-feira (4/11), projeto que proíbe a discriminação de doadores de sangue com base na orientação sexual. A presidente da Fundação Hemominas, Júnia Cioffi, destaca que o Brasil foi um dos primeiros países a retirar essa restrição.





A atualização dos critérios de doação resultou de um trabalho conjunto entre os movimentos LGBTQIA, a Hemo Rede e a Anvisa, para esclarecer à sociedade o que significava a nova forma de fazer a triagem para a doação de sangue.





Para manter os níveis satisfatórios nos bancos de sangue, é necessário um percentual de aproximadamente 3% da população adulta sendo doadora. Esse percentual em Minas é de 1,6%, segundo o Hemominas. Entre as maiores dificuldade enfrentadas pelos bancos de sangue são a falta de informação por parte da população, medo da agulha e medo da contaminação.

A presidente do Hemominas ainda reforça que todas as doações passam por rigorosos testes, com alta sensibilidade a alterações no sangue, que visa a segurança tanto para quem se candidata à doação quanto para quem a receberá. “A gente tem uma segurança muito grande nos processos que são realizados na hemorede aqui no Brasil. Inclusive são serviços que tem certificações internacionais, como é o caso da Fundação Hemominas”.





O Hemominas é certificado pela Associação Americana de Bancos de Sangue, isso significa que caso algum serviço na Europa ou nos Estados Unidos, que também possua essa certificação, precise de sangue, pode recebe-lo dos bancos de sangue brasileiros.





“Pedimos que pessoas que tenham testes não-negativos ou que não possam realizar a doação, que se tornem captadores de pessoas para a doação de sangue. Todos nós podemos precisar de uma doação”. Ela convida a todas as pessoas que podem para fazer a doação.





Devido à pandemia de COVID-19, as doações estão sendo realizadas por meio de agendamento que pode ser feito no site

Critérios de doação

- Ter e estar com boa saúde;

- Não ter contraído hepatite após os 11 anos de idade;

- Pesar mais de 50 kg;

- Dormir bem na noite anterior:

- Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas;

- Não ter feito tatuagem/piercing nos últimos 12 meses;

- Não ter se submetido a exame de endoscopia nos últimos 6 meses;

- Se doar pela manhã, alimente-se antes. Após o almoço, dê um intervalo de 3 horas.

- Estar hidratado.

-Ter entre 16 e 69 anos de idade – Jovens de 16 e 17 anos podem doar, acompanhados pelo responsável legal, que deverá apresentar um documento de identidade e assinar a autorização no local de doação. A partir de 61 anos, o candidato à doação precisa comprovar a realização de pelo menos uma doação anterior.