A costura é uma atividade que vai além dos remendos e das montagens das próprias roupas. Essa atividade pode gerar renda e ser uma ocupação profissional para muitas pessoas. Quem quiser aprender pode fazer assistindo às aulas remotas do rpojeto Costura Criativa.

A partir do dia 16 setembro, as aulas migram para a página do Youtube da ONG Arebeldia, que em parceria com a artista visual Juliana Porfírio, está realizando as atividades e criando uma rede profissional e afetiva de mulheres.

O projeto Costura Criativa capacita mulheres para que encontrem na arte e na moda caminhos para empreender, desenvolver e aprimorar suas habilidades e técnicas. Com a pandemia de COVID-19, o projeto abandonou as aulas presenciais, mas realizou oito oficinas virtuais. Agora, serão realizadas mais 12 aulas online, até o dia 2 de dezembro.

Glaucia Jaci de Souza aprende as técnicas e desenvolve habilidades acompanhando as aulas do projeto. As aulas de costura transformam a vida de muitas mulheres do Alto Vera Cruz, na região leste de Belo Horizonte.

Coordenadora do coletivo de mulheres Criação e Solidariedade Movimento Viva o Granja, Glaucia está expandindo os conhecimentos em costura e comenta como que os encontros são espaços para debates e assuntos fundamentais em sua rotina.





"A importância da oficina para mulheres é porque a gente pode costurar juntas, e quando a gente se junta para costurar, a gente também conversa sobre tudo o que acontece na nossa comunidade, principalmente a violência contra as mulheres, que tem aumentado muito na pandemia", destaca Gláucia.









Nas aulas, serão apresentadas noções básicas de costura. Com passo-a-passo, as participantes vão aprender como é possível realizar a atividade de costura, focando principalmente na confecção de produtos. Tudo isso tendo a criatividade e o afeto como principais elementos estimulados.





Além disso, a iniciativa está sendo uma ferramenta para a inclusão social e para a conquista de uma fonte de renda financeira para muitas mulheres. Durante o período de pandemia, o número de empreendedores por necessidade, ou seja, aqueles que dependem totalmente da renda de seus serviços, cresceu de 37,5% para 50,4%, no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae, em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ).





REDE DE AFETO E APOIO









Apesar da sede da ONG ser na Região Leste da capital, o curso tem o propósito de expandir as atividades para todo o Brasil. Com a migração para o Youtube por conta da pandemia de COVID-19, as oficinas ficam ainda mais acessíveis, com a possibilidade de participação em qualquer lugar do país.

Para Juliana, essa rede formada contribui para os conhecimentos das mulheres, mas também para uma formação que une e reúne histórias, ensinamentos e valores transformadores.

"O trabalho manual não é apenas um conjunto de técnicas para confeccionar coisas, mas, sim, uma espécie de portal que nos conecta com a gente mesmo, e com o outro, operando revoluções internas que melhoram a autoestima", comenta Juliana.





A produtora cultural Danusa Carvalho, uma das fundadoras da ONG Arebeldia, considera que as oficinas são essenciais para o empoderamento das mulheres. Apresentam a atividade da costura para além da técnica. "Há também a possibilidade de expressar um sentimento, aplicado no seu bordado, na sua costura, na sua criação, na motivação das cores", comenta Danusa





ONG AREBELDIA





Fundada em 2009 por Danusa Carvalho em parceria com o cantor e artista Flávio Renegado, a ONG Arebeldia tem o propósito de criar e promover atividades e ações focando na criação de oportunidade e socialização de jovens. Tem sede no bairro Alto Vera Cruz, na região leste de Belo Horizonte e, desde sua fundação, vem construindo possibilidades e caminhos profissionais, sociais e humanos para milhares de pessoas ao seu redor.