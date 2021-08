Grafiteira resiste à ofensiva do Talibã ao distribuir cor e arte em Cabul

Ilustração feita por Shamisia Hassani (foto: Reprodução - Instagram)

Liberdade, igualdade e paz são valores que estão em risco no Afeganistão governado pelo Talibã, entretanto, há muitas pessoas dispostas à lutar por elas mesmo frente à violência que assola o país desde o dia 15 de agosto, entre elas a artista e professora Shamisia Hassani.

Diante da retomada do poder pelo Talibã e umpara o Afeganistão, Shamisia passou alguns dias sem aparecer nas redes sociais, o que levou seus seguidores a se preocuparem com a, mas, ela voltou à ativa, criando imagens que expressam afrente à crise que enfrentam.

ARTE DE RESISTÊNCIA

As últimas postagens mostram figuras obscuras frente à uma mulher, representando a resiliência e a esperança. Em uma das obras um exército de figuras nefastas e armadas paira ameaçadoramente sobre uma mulher com uma vibrante burca azul, abraçada a um teclado e com o coração partido.

Acredita-se que com a tomada do poder pelo Talibã, as mulheres serão proibidas de andarem nas ruas desacompanhadas de uma figura masculina, não poderão mais trabalhar ou estudar. As ilustrações de Shamisia trazem um misto de força, dor, esperança e medo.

Na postagem realizada na última segunda-feira (23/08), Shamisia agradeceu a todas as mensagens de carinho e apoio que recebeu na última semana de todas as partes do mundo e afirmou estar em segurança, mas não revelou onde está.

Shamisia Hassani

Shamisia nasceu no Irã, filha de pais afegãos refugiados, e retornou ao Afeganistão em 2005, aos 16 anos, para estudar artes visuais na Universidade de Cabul. Começou a grafitar depois de um workshop em 2010 e passou a ser sua principal forma de expressão, uma vez que o país não possui muitas galerias de artes e as que existem não tem um público assíduo, Shamisia adotou as ruas para levar arte para as pessoas e inspirar novos artistas.

Tornou-se a primeira grafiteira afegã, co-fundou uma organização de arte contemporânea em 2009, a Berang Arts, e ajudou a organizar o primeiro Festival Nacional de Graffiti do Afeganistão. As obras já foram expostas em mostras nos Estados Unidos, Itália, Índia, Vietnã, Suíça, Dinamarca, entre outros.





Shamisia ao lado de uma de suas obras (foto: Reprodução - Instagram)

Colorindo as ruas na tentativa de sobrepor as memórias da guerra, a tela preferida da artista são os muros de locais bombardeados. A personagem principal é uma mulher, em roupas típicas e frequentemente acompanhada de um instrumento musical, como o teclado e o violão, como uma forma de dar voz à mulher afegã que não pode se expressar pelas palavras.

Os olhos das personagens são sempre fechados porque, segundo Shamisia, não há nada de belo ao seu redor para ser visto, e, às vezes, ela não consegue ver seu próprio futuro, mas isso não significa que ela não possa enxergar. Com frases em Dari, sua língua natal, Shamisia escreve mensagens de reflexão como "os pássaros sem nação não têm voz para cantar".





No Afeganistão, mesmo antes da tomada pelo Talibã, a situação das mulheres era precária, e para fazer os grafitis na rua, Shamisia fazia murais pequenos, geralmente em espaços discretos e realizados em tempo recorde, em no máximo 20 minutos, pelo medo de ser questionada por alguém.

Em entrevista ao Los Angeles Times, em 2016, ela declarou "Se eu fosse um menino, talvez fosse melhor pintar na rua, porque ninguém me diria nada se eu fosse um menino. Mas porque eu sou uma garota, mesmo que eu não faça arte, se eu apenas andar na rua, vou ouvir muitas palavras. E se eu fizer arte, eles virão me assediar".





* Estagiária sob a supervisão de Márcia Maria Cruz