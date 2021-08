Chadwick Boseman como T'Challa em "What, If...?" (foto: Divulgação/Marvel Comics/ Disney )



Nesta última quarta (18), um dos principais heróis negros do universo cinematográfico da Marvel voltou às telas de uma forma diferente. T'Challa, o Pantera Negra dos cinemas e dos quadrinhos, com a voz original de Chadwick Boseman, viveu o papel do Senhor das Estrelas no segundo episódio da série animada "What, If...?", lançado na plataforma de streaming Disney+.

Chadwick, falecido em 2020 aos 43 anos depois de enfrentar uma luta contra o câncer de cólon, fez história como primeiro protagonista negro do universo cinematográfico da Marvel ao assumir o papel de T’Challa. O rei de Wakanda se tornou um dos principais símbolos de representatividade negra, participando de quatro filmes como o herói em um dos segmentos de filmes que mais cresceram nas últimas décadas.

Em entrevista à revista SFX, o produtor executivo de "What, If...?", Brad Winderbaum, comentou como Chadwick embarcou nas três diferentes representações de T'Challa exibidas na animação, assumindo papeis bem diferentes dos filmes:

"Nós falamos para ele sobre o T'Challa Senhor das Estrelas, ele ficou muito animado com o conceito e gostou muito do roteiro. Ele veio, gravou e se divertiu tanto que continuamos escrevendo os episódios. Ele está em quatro episódios com três versões diferentes de T'Challa. É um exercício de humildade pensar que ele dedicou um tempo a essa série em seu último ano conosco”, declarou Brad.

REPRESENTATIVIDADE NEGRA NO CINEMA DE HERÓIS

Além da participação de Pantera Negra em "What, If...?", a presença de heróis negros vêm ganhando destaque em outras produções da Marvel. Na última quarta (18), o site Deadline confirmou Sam Wilson, o Falcão Negro, como protagonista da sequência Capitão América 4. Sam já havia ocupado o título do herói na minisérie Falcão e o Soldado Invernal, também da Disney, e agora o personagem negro assume definitivamente o título de um dos superheróis mais famosos do mundo.

Sam Wilson, interpretado por Antonhy Mackie, na série "Falcão e o Soldado Invernal". (foto: Divulgação/Marvel Comics/ Disney )

Em 2020, Antonhy Mackie, ator que interpreta Sam Wilson, se pronunciou sobre a ausência de profissionais negros nas produções da Marvel. Em entrevista para a revista Variety, Mackie apontou a importância da representatividade negra no cinema e criticou a escolha das equipes de produções do estúdio.

"Se você só pode contratar pessoas negras para o filme negro, você está dizendo que elas não são boas o suficiente quando você tem um elenco predominantemente branco?" disse Anthony.