Comidas de dez países e três cervejarias estão em evento gratuito de BH

Bebidas de três cervejarias artesanais, um estande de vinhos e uma barraca de drinks especiais produzidos para o evento com especiarias típicas de algumas das dez cozinhas presentes satisfarão a sede de quem aproveita o restante do evento (foto: Reprodução / Redes Sociais) A partir das 12h até as 19h do domingo (18/6), visitantes da 4ª edição do evento Além das Gerais poderão degustar pratos de dez territórios diferentes no Shopping Minas Casas, no Bairro Ipiranga, Região Nordeste de Belo Horizonte. A retirada de ingressos pelo Sympla é gratuita.





Bebidas de três cervejarias artesanais, um estande de vinhos e uma barraca de drinks especiais produzidos para o evento com especiarias típicas de algumas das dez cozinhas presentes satisfarão a sede de quem aproveita o restante do evento.





Nos sons, o Bloco Magnólia, destaque do carnaval de BH, Nestor Lombida Quinteto e Ulisses Luciano Quarteto harmonizam a música com o espaço amigável do evento pet friendly e com espaço gratuito para crianças. O bailarino argentino Navir Salas demonstrará a tradicional dança do tango em um workshop e também haverá uma intervenção teatral da Trupe Gaia.





Ingressos disponíveis pelo Sympla

Serviço





Além das Gerais - 4º Edição





Organizado por: Quina do Lino





Data: Domingo, 18 de junho 2023, 12h - 19h





Local: Avenida Cristiano Machado, 3411 Belo Horizonte, MG

*Estagiário sob a supervisão do subeditor Fábio Corrêa