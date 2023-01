Minas participa de evento gastronômico em Madri em uma homenagem ao queijo

No Madrid Fusión: Priscila Izidoro, diretora de Promoção de Turismo da Secult-MG, Sarah Rocha, diretora-executiva CRQA, o chef Gabriel Sodré e Leônidas Oliveira, Secretário de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (foto: Divulgação/CRQA)

O chef Gabriel Sodré, no cooking show com queijos mineiros durante o evento (foto: Fernanda Izidoro/Divulgação)

3D do Museu do Queijo, projeto de José Lourenço (foto: José Lourenço/Divulgação)

Minas Gerais foi representada no maior congresso de gastronomia do mundo, o Madrid Fusión, que terminou nesta quarta-feira (25/1). A convite da Embratur e Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, o Centro de Referência do Queijo Artesanal (CRQA) e o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias (INHAC) levaram queijos mineiros para degustações, em parceria com o chef Gabriel Sodré, para a 21ª edição do congresso dedicado à vanguarda culinária. O encontro se propõe a promover o conhecimento gastronômico, discutir novas tendências, fomentar o mercado em nível mundial e incentivar o debate e a reflexão sobre a arte da comida.Criado em 2003, o Madrid Fusión tem entre seus idealizadores o chef Ferran Adrià, expoente da gastronomia mundial, e vem reunindo renomados cozinheiros pelo mundo para demonstrar técnicas e segredos de seus restaurantes estrelados e riquezas regionais. Em 2013, a comida mineira foi homenageada no congresso com uma comitiva de 15 chefs do estado, e agora, uma década depois, Minas Gerais voltou ao palco com uma série de ações para difundir sua cultura alimentar, pratos e produtos, especialmente em momento de candidatura dos "Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal" a patrimônio da humanidade da UNESCO."Minas Gerais recebe todos com mesa farta e aconchego. A cozinha é parte fundamental de nossa cultura. É patrimônio cultural e nosso queijo é o melhor do mundo. No Madrid Fusión, o Governo de Minas e o CRQA apresentaram produtos mineiros originários. O queijo, como centro, faz parte ainda de um projeto maior direcionado ao IPHAN, a candidatura do minas artesanal junto à Unesco para obtenção do título de patrimônio mundial imaterial. Compartilhar nossa cozinha, que guarda um precioso legado cultural e histórico em um congresso, considerado um dos mais importantes da gastronomia mundial, significa fortalecer um dos principais atrativos do turismo em nosso estado, que é nossa gastronomia", define o secretário de Estado de Cultura e Turismo de MG, Leônidas Oliveira.Durante o evento na Espanha, o CRQA e o INHAC promoveram cooking shows com o chef mineiro Gabriel Sodré, que já trabalhou com o chef mineiro Leonardo Paixão e, atualmente, está à frente do restaurante Chispa Bistró, na capital espanhola. No Madrid Fusión, Gabriel prepararou pratos típicos, como frango com quiabo, vaca atolada, pão de queijo, além de degustações à base de 12 rótulos de queijos mineiros, das regiões da Canastra, Mantiqueira, Campo das Vertentes, Diamantina e Serro, selecionados especialmente para a ocasião em uma parceria com a Associação Mineira dos Produtores de Queijo Artesanal (AMIQUEIJO)."Levar Minas Gerais para o mundo é uma das funções essenciais do CRQA e do INHAC, então, nada mais natural que participar e não medir esforços para difundir e fortalecer nossa riqueza cultural. É uma iniciativa que abre caminhos tanto para a gastronomia do estado, como divulgação internacional do destino Brasil, e ainda fomentando o mercado inclusive para os novos cozinheiros que serão formados no INHAC, a partir deste ano", explica Sarah Rocha, diretora executiva do CRQA.Não faz nem um ano que o CRQA e o INHAC iniciaram suas atividades, antes mesmo da abertura oficial de seu espaço físico, e já vêm acumulando marcos importantes para o fortalecimento e difusão da cultura de Minas Gerais, a partir do símbolo do queijo. O projeto coleciona parceria com produtores, organizações do setor, empresas apoiadoras, imprensa, governo e instituições internacionais, sempre com o propósito de valorizar a cozinha mineira, seus saberes e sabores, apresentar os produtos, as histórias de quem faz e as riquezas do terroir.Entre os destaques de sua atuação, estão um seminário temático com mais de mil participantes e pesquisadores estrangeiros, durante a sétima edição da Modernos Eternos BH e a participação na reunião da UNESCO no Marrocos, em pleito pelo título de patrimônio da humanidade para "Os Modos de Fazer o Queijo Minas Artesanal".O CRQA também já foi premiado em dois concursos de design, por conta de sua identidade visual, que leva a assinatura da Greco Design. O centro faz planos para ampliar as atividades, com foco na inauguração de seu espaço físico, prevista para o mês de março, no Espaço 356, em Belo Horizonte. Com projeto assinado pelo arquiteto José Lourenço, o local, de aproximadamente 750 m², vai reunir uma exposição permanente sobre o queijo artesanal, loja colaborativa, biblioteca e anfiteatro multiuso para eventos diversos.O INHAC tem como conceito principal o resgate e inserção profissional de jovens, ao mesmo tempo em que fomenta o mercado da gastronomia em Minas Gerais. Com curadoria do chef Leonardo Paixão, do restaurante Glouton, a escola inicia o ano com a seleção dos alunos e treinamento do corpo docente. A partir do segundo semestre, o instituto vai oferecer cursos técnicos gratuitos para jovens em situação de vulnerabilidade social no contraturno escolar.