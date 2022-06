Seis casas oferecem menus especiais de brunch em circuito inédito na cidade

Estreante no universo de brunch, O Jardim Restô Bar vem com três criações do chef Caio Soter (foto: Lucas Terribili e Lais Acsa/Divulgação)

O brunch já faz parte da rotina de fim de semana dos belo-horizontinos. Junção de café da manhã e almoço, é ideal para prolongar os encontros ou resumir os comes e bebes a uma única refeição.

Novidade no Brasil, o circuito Brunch Gaarden, promovido pela cervejaria Hoegaarden, chega para incentivar essa experiência. Seis casas da cidade oferecerão menus especiais a partir desta sexta-feira.

A Hoegaarden foi criada em 1445, em um pequeno vilarejo na Bélgica. Para que a cerveja de trigo não ficasse azeda, como era comum, os monges acrescentaram ingredientes inusitados e criaram o estilo witbier.

“A escola belga permite algumas misturas na composição, que fogem um pouco do tradicional, por isso ela tem trigo, raspas de casca de laranja e sementes de coentro”, explica gerente de marketing da Hoegaarden no Brasil, Louis Millard.





Há cinco anos no Brasil, a marca quer se aproximar dos belo-horizontinos com uma experiência que tem a ver com a sua origem.

“O brunch possibilita aproveitar bem o dia e fazer uma refeição mais prolongada. Além de ser tradicional na Europa, conecta-se com uma característica forte da marca, que é proporcionar momentos de pausa e relaxamento prolongados”, compara.





Seis casas de BH participam do circuito. A marca selecionou lugares que são referência em brunch na cidade, mas também incluiu quem está investindo agora nessa refeição. Cada uma criou livremente três pratos.

“Assim como a nossa escola cervejeira tem como premissa ser criativa e aberta a muitas experimentações, acreditamos muito na gastronomia criativa. Quanto mais misturas e sabores descobrirmos, melhor”, aponta Louis.

Torrada com avocado da Casa Bonomi faz referência ao México (foto: Lucas Terribili e Lais Acsa/Divulgação)

O famoso brunch do Uluru, que fez o café ser conhecido na cidade, não poderia ficar de fora. “Servimos uma comida com ingredientes de verdade, gostosa, colorida, que sustenta e é boa para todos os momentos, seja para quem acabou de treinar ou acordou de ressaca”, brinca a sócia Luiza Pimentel.





Para agradar ao público, a casa decidiu oferecer durante o circuito pratos do cardápio que já são sucesso. Entre eles, o Eggs Benny, que é disparado o mais vendido. Creme de avocado, dois ovos poché, bacon e molho hollandaise vão por cima de uma fatia de pão rústico de fermentação natural.





Já o Trufado combina ovos cremosos com azeite trufado, queijo parmesão, rúcula, presunto parma e torradas. Pensando em quem não come carne, faz parte do menu o bowl com couve kale, tomate, avocado, cogumelos salteados, homus de abóbora e pão.

O café vai oferecer estes pratos em sua mais nova unidade, no Boulevard Shopping.

Combinações deliciosas

Mesmo sem nomear, a Casa Bonomi sempre serviu opções para brunch. Neste menu especial, a padaria nos leva a uma viagem por três cantos do mundo. “Escolhi pratos que ilustram brunchs de outros lugares e são deliciosos”, resume a padeira Paula Bonome.

Segundo ela, a refeição entre o café da manhã e o almoço deve ter a combinação mais gostosa possível de fibras, proteínas e carboidratos.





Com arroz, legumes e ovo frito, o nasi goreng é muito popular na Indonésia, mas pode ser encontrado em toda a Ásia. Tempera-se a mistura com alho, pimenta, molho de soja e outros condimentos.

Também dá para ir ao México com a torrada de pão preto, molho muhammara (pimentas, cominho e nozes) e fatias de avocado.



Para agradar ao público, o Uluru Café decidiu oferecer pratos do cardápio que já são sucesso (foto: Lucas Terribili e Lais Acsa/Divulgação)

Vem da Espanha, mais especificamente de Barcelona, o pão com chocolate, azeite e flor de sal. Para montar a sobremesa, a padaria grelha os dois lados das fatias de brioche, joga chocolate ralado sobre o pão ainda quente e finaliza com azeite e flor de sal.





Estreante neste universo de brunch, O Jardim Restô Bar vem com três criações do chef Caio Soter. Uma delas chama a atenção pela mineiridade: broa de milho tostada na manteiga de garrafa com ragu de linguiça caipira, picles de cebola roxa, crocante de paio e creme de requeijão de raspa.

Para acompanhar, salada de frutas da época com iogurte natural e farofa de castanhas brasileiras.





Quem pedir um dos pratos do circuito vai ganhar uma garrafa de Hoegaarden. A sugestão é tomá-la com uma rodela de laranja dentro ou na borda do corpo para realçar seu sabor cítrico.

Algumas casas vão oferecer como opção um drinque de boas-vindas feito com a cerveja. O Uluru Café, por exemplo, criou uma receita que mistura a bebida com Aperol e limão siciliano.

Serviço

Circuito Brunch Gaarden

De 24/6 a 10/7