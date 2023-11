A exibição “Reflexões urbanas, por Lidia Viber”, na fachada digital do Espaço do Conhecimento UFMG, na Praça da Liberdade, começa nesta quarta (1º/11), a partir das 18h, e segue até o próximo dia 30, como parte da programação do Novembro Negro do museu.A proposta é que o público admire e reflita sobre as reverberações da vida urbana. As projeções, incluindo homenagem a Elza Soares, passam por diversas obras da artista, variando de murais e grafites, até telas que revelam um universo mais íntimo, por meio de técnicas mistas.Lidia afirma que o objetivo é apresentar narrativa visual coesa que tece conexão entre a vida urbana e a introspecção pessoal, celebrando a resiliência e a transcendência por meio da arte. “Esta exibição é uma ode à resiliência."