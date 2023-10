677

Banda Lamparina explora ritmos brasileiros nas novas faixas de "Original Brasil" SARAH LEAL/DIVULGAÇÃO

O sarau Tranquilo BH recebe a banda Lamparina nesta terça-feira (31/10), às 20h. O show marca a primeira apresentação do grupo belo-horizontino após o lançamento do disco “Original Brasil”, em 13 de outubro. O repertório será focado nas novas faixas, que exploram ritmos populares brasileiros e fazem referência às características do pop rock dos anos 2000, como “To que to atoa”, “Fez a onda” e “Caso velho”, parceria com o cantor Hot. Além do Lamparina, o Tranquilo também abre seu palco para a dupla Tom e Thomé e o cantor Tatá Aeroplano. A entrada não tem valor fixo, mas o evento pede para que, quem puder, faça sua doação para manter o projeto vivo. Para mais informações, como o endereço em que ocorrerão os shows, é preciso que os interessados entrem em contato com o projeto em seu perfil do Instagram: @tranquilobh. O sarau Tranquilo BH recebe a banda Lamparina nesta terça-feira (31/10), às 20h. O show marca a primeira apresentação do grupo belo-horizontino após o lançamento do disco “Original Brasil”, em 13 de outubro. O repertório será focado nas novas faixas, que exploram ritmos populares brasileiros e fazem referência às características do pop rock dos anos 2000, como “To que to atoa”, “Fez a onda” e “Caso velho”, parceria com o cantor Hot. Além do Lamparina, o Tranquilo também abre seu palco para a dupla Tom e Thomé e o cantor Tatá Aeroplano. A entrada não tem valor fixo, mas o evento pede para que, quem puder, faça sua doação para manter o projeto vivo. Para mais informações, como o endereço em que ocorrerão os shows, é preciso que os interessados entrem em contato com o projeto em seu perfil do Instagram: @tranquilobh.









• ORQUESTRA JOVEM









• DVD DE PAULINHO ALABART





O cantor Paulinho Alabart grava o DVD “Rosas e amor”, nesta quarta-feira (1º/11), a partir das 20h, no Espaço Floricultura (Av. Raja Gabaglia, 4.678 – Santa Lúcia). No show ao vivo, o amor será celebrado pelo artista em repertório que incluiu sucessos de compositores que marcaram a carreira de Paulinho, além de canções autorais. O artista estreou na música sertaneja em 2002. Ao lado de Fred, formou a dupla Fred & Paulinho. Percorreram o Brasil e lançaram músicas como "Pega fogo cabaré", "Dias perfeitos" e "Sonho americano." Após o término da dupla, em 2010, Paulinho Alabart seguiu sua carreira solo. Ingressos: R$ 100 (lote promocional), à venda pelo https://ingressos.meep.com.br/paulinho-alabart. Informações: @paulinhoalabart.









• “BRASIL EM CORDAS”





O show “Brasil em cordas”, com o duo Delicado, será apresentado nesta terça-feira (31/10), às 19h30, no Conservatório UFMG (Av. Afonso Pena, 1.534 – Centro), como parte do projeto Conexões Musicais. Formado pela pianista Luciana Alvarenga e pelo violonista André Oliveira, o duo apresentará repertório de mestres da música instrumental do Brasil, além de canções autorais, embaladas por ritmos brasileiros, entre eles, maxixe, polca, samba e baião, reunidos pela linguagem do choro. Entrada gratuita.









• MÚSICA ERUDITA ON-LINE





O 11º Festival de Música Erudita do Espírito Santo será realizado entre 3 e 25 de novembro, em espaços públicos e culturais de Vitória, com a presença de público, mas também com transmissão ao vivo pelo canal do evento no YouTube. Um dos destaques é a homenagem à escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida (1862-1934), na abertura, com o maestro Gabriel Rhein-Schirato à frente da Orquestra Sinfônica do Espírito Santo, com “Contos de Júlia”. Outra atração é a apresentação do pianista Cristian Budu, com repertório baseado nas obras de Beethoven, Schumann e Liszt, no dia 11. Mais informações e programação completa em www.festivaldemusicaerudita.com.br. Gratuito.