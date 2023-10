677

Fãs do ator foram ao prédio onde eram gravadas cenas de "Friends", em Nova york, e deixaram flores em sua homenagem e BILHETES de despedida Adam GRAY / AFP

A autópsia realizada no corpo do ator Matthew Perry, morto no último sábado (28/10), foi inconclusiva. Segundo um porta-voz do Instituto Médico Legal de Los Angeles, ainda se aguarda o resultado dos testes toxicológicos, o que pode levar semanas. A informação é do "Deadline".





Os legistas esperam descobrir se alguma substância pode ter contribuído para a morte do intérprete de Chandler, de "Friends".





"Em casos em que a causa da morte não pode ser determinada no momento da autópsia, um posterior certificado será emitido quando os estudos estiverem completos", diz o órgão.





Perry foi encontrado morto em sua própria casa. Segundo o site "TMZ", a suspeita é de que ele tenha se afogado em uma jacuzzi. Drogas não foram encontradas no local.





Fontes próximas ao ator disseram ao site que Perry havia feito exercícios pela manhã. Depois, quando chegou em casa, pediu que seu assistente fosse realizar uma tarefa.





Ao retornar à residência, por volta das 16h, o funcionário ligou para as autoridades dizendo que Perry havia sofrido uma parada cardíaca. Ao chegar ao local, paramédicos tentaram reanimá-lo, sem sucesso. O ator foi declarado morto e não foi levado ao hospital.





Em "Amigos, amores e aquela coisa terrível: As memórias do astro de Friends" (BestSeller), lançado em 2022,, Perry contou detalhes da sua dependência em remédios e álcool.





"Não fiquei sóbrio porque senti vontade. Fiquei sóbrio porque estava preocupado em morrer no dia seguinte", disse. O ator contou ter ido à reabilitação pelo menos 15 vezes.





Após a morte de Matthew Perry, sua autobiografia chegou ao topo da lista de livros mais vendidos da Amazon, onde custa R$ 59,90. A versão digital está disponível por R$ 37,71.





Além da dependência química, ele também discute no livro a fama que ganhou com a série "Friends" e como isso afetou sua vida.





Na época do lançamento, um trecho do livro causou polêmica. Matthew Perry falava sobre a morte de River Phoenix, com quem contracenou em "Uma noite na vida de Jimmy Reardon" (1988), quando revelou um ressentimento em relação a Keanu Reeves: "Por que pensadores originais como River Phoenix e Heath Ledger morrem, mas Keanu Reeves ainda anda entre nós?".





Diante da polêmica, ele se desculpou: "Na verdade, sou um grande fã do Keanu. Só escolhi um nome aleatório, foi um erro. Peço desculpas. Deveria ter usado o meu próprio nome".





O ator também relembra oportunidades que perdeu em razão da dependência química. Ele diz que já havia gravado uma cena do longa "Não olhe para cima" (2021), quando precisou fazer uma cirurgia e escondeu dos médicos que usava o opioide hidrocodona. A reação da anestesia com o remédio causou uma overdose que quase o matou.





"Me disseram que um suíço fortão não queria que o cara de 'Friends' morresse em sua mesa de operação, e ficou cinco minutos fazendo ressuscitação cardiopulmonar em mim. Se eu não tivesse feito 'Friends', será que ele teria feito só três minutos? 'Friends' salvou minha vida de novo?", disse.





Homenagem em série

A Max, plataforma de streaming que substituiu a HBO Max nos Estados Unidos, em maio passado, está prestando homenagem a Matthew Perry no início de cada temporada de "Friends". "Em memória de Matthew Perry. 1969 - 2023", diz o tributo, ao lado de uma foto do ator, numa tela que fica no ar por cinco segundos antes da abertura do episódio, segundo o portal da revista americana “Variety”. A plataforma de streaming Max chega ao Brasil no primeiro trimestre do ano que vem. A HBO Max, por sua vez, ontem ainda não estava exibindo o tributo ao ator. (Folhapress)