Cantora e compositora Lulis chama seu álbum de autoral; das 10 faixas, apenas "Quinta" não é dela: "Só ´que fui a inspiração", brinca Rafael Sandim/DIVULGAÇÃO

O álbum homônimo da cantora e compositora Lulis, produzido por Alexandre Kassin, que já trabalhou com Los Hermanos, Caetano Veloso, Erasmo Carlos, Vanessa da Mata e Mallu Magalhães, chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (26/10). Hoje também estará disponível no YouTube o videoclipe da música "Manas", com cenas gravadas no estúdio durante as gravações. O carioca Kassin também participou tocando guitarra, baixo e sintetizadores, e passou uma semana em BH produzindo o primeiro trabalho da artista mineira.









Lulis conta que o álbum foi gravado em julho de 2021, no Ultra Estúdio, em BH, e das 10 faixas, nove são autorais. A exceção é “Quintal”, do também mineiro Nobat. “Só que fui a inspiração para a canção, por isso brinco que é minha de tabela. Achei que ela tinha muito a minha energia e que cabia bem no repertório do disco. É uma canção inédita, e é a única que não é minha. Das outras nove, tenho duas parcerias, uma minha e do Nobat, e a segunda com ele e Antonio Gamaliel."





Segundo ela, o disco demorou a sair porque na carreira de músico independente, tudo é mais difícil, além de o mercado ser concorrido. “Isso requer planejamento, por isso demorou esse tempo todo, mas foi bom para eu ir amadurecendo todas as ideias e assimilando o disco, porque a gente faz, recebe as músicas e só depois é que entendemos como elas funcionam no coletivo."





Encontros na percussão

O convite para o Kassin, segundo a artista, foi porque o produtor é responsável pelas principais obras que influenciaram o novo trabalho da mineira. “'Ventura', dos Los Hermanos, foi uma produção dele e divisor de águas na minha carreira." Eles se conheceram há alguns anos no Festival da Canção de Itabirito. "Na época eu tocava percussão e fazia segunda voz para o Nobat, que também gravou alguns instrumentos nesse meu disco. Ele gostou muito do meu trabalho como percussionista e, como sou também compositora, disse que tinha vontade de gravar com ele.”





Além de Kassin e Nobat (guitarra e violão, as gravações contaram ainda com a presença de Barral Lima (baixo e piano elétrico), Gabriel Bruce (bateria) e Fred Selva (percussão e sintetizadores). O disco chega pelo Selo BlackSun.





“LULIS”

• Selo BlackSun

• 10 faixas

• Disponível nas plataformas digitais a partir desta quinta-feira (26/10)