Horóscopo do dia (26/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lapidando arestas nos compromissos

O Sol em Escorpião faz sextil com Lilith e Juno em Virgem. O dia de hoje nos traz consciência de valores partilhados e de possíveis frustrações ligadas a compromissos, casamento, trabalho e esforços conjuntos. A energia está beneficiada, nos auxiliando a destrinchar pendências emocionais e aparar arestas. A Lua entra em Áries, trazendo um tanto de segurança na individualidade e expressão própria das emoções.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz consciência de suas emoções profundas e de questões que precisam ser mudadas, em especial nos compromissos de trabalho, rotina, saúde e na relação com colegas e servidores. A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe torna um tanto mais impulsivo, mas busque usar disso para ter iniciativa e resolver quaisquer pendências do campo material.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de sua relação com os outros e como isso lhe afeta emocionalmente. Deve questionar agora o compromisso para consigo mesmo, se tem sido fiel à sua própria essência ou se mudado em excesso pelos outros. A posição lunar lhe traz um tanto mais de introspecção e isso pode ser importante para que você realmente escute a si mesmo e suas reais necessidades.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz consciência de como lida com tarefas rotineiras, saúde e trabalho. Isso pode lhe fazer questionar muitas coisas, mas em especial sua relação com família, heranças e suas próprias emoções. Busque ser útil, mas saiba escutar a si mesmo e seus limites. A posição lunar lhe traz um tanto mais de frieza e proatividade na resolução do que precisar.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de si mesmo e isso pode lhe fazer enxergar ideias e conceitos frustrantes, ou ainda necessidade de reavaliar a maneira como faz acordos e se comunica com os outros. Busque fidelidade a si mesmo para se libertar de medos e ideias rígidas. A Lua, sua regente, lhe traz um tanto mais de segurança no uso de sua autoridade e no estabelecer limites justos.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de suas emoções, vida familiar, lar, subjetividade e sensibilidade. Tudo isso pode lhe fazer refletir sobre frustrações ligadas ao senso de valor próprio, se bancar e a maneira como gere o mundo material. Busque reconhecer o que sente e sua necessidade de individualidade. A posição lunar lhe aumenta um tanto a necessidade de liberdade e busca por novos objetivos.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que encare em si mesmo possíveis frustrações ligadas ao seu senso de parceria e compromisso. Está com mais lucidez e clareza mental, o que facilita o processo. Você passa por um processo emocionalmente muito transformador neste período, que lhe facilita reciclar emoções desgastadas e recuperar um senso de autoestima justa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz maior clareza de si mesmo e de seus valores e espaço pessoal. Isso pode lhe auxiliar a reavaliar casamento e parcerias, que passam por uma grande reciclagem agora. Deve buscar terapias ou formas de transcendência que lhe auxiliem lapidar arestas nos conceitos de amor e buscar a cura real pela ação direta junto ao outro e no relacionar.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz aumentada consciência de si mesmo, já que Sol e Marte (seu regente) se encontram no seu signo (solar ou ascendente). Há firmeza de posicionamento e individualidade. Isso lhe facilita enxergar possíveis frustrações em compromissos com amigos, grupos, online ou em causas. Busque lapidar as arestas do como funciona em grupo, mas sem perder a si mesmo. A posição lunar lhe traz um tanto mais de aterramento emocional e senso crítico.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz maior clareza de emoções subconscientes desafiadoras. Isso pode esbarrar agora justamente em questões profissionais, no quanto tem se engajado (ou não) nas realizações de carreira e no uso de sua autoridade. Busque encarar as emoções para que possa liberar seus potenciais no mundo. A posição lunar lhe traz maior confiança em si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz maior clareza quanto a seus planos futuros, participação na comunidade, grupos, amizades e no coletivo. Isso pode esbarrar agora em questões éticas, filosóficas, de posicionamento ou crenças. Busque reavaliar tudo com uma cabeça mais aberta, lapidando conceitos e percepções. A posição lunar lhe aumenta bastante a sensibilidade e intuição.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz clareza e consciência de suas ambições, autoridade e carreira. Tais questões podem lhe trazer emoções profundas e desafiadoras. Busque reavaliar temas de dependência e de relação com figuras de autoridade (ou como exerce a sua). Busque aprofundar em suas motivações, reavalie a relação com os pais e como seu trabalho afeta seu emocional.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz clareza de fé, propósito, posicionamento e objetivos. Isso pode lhe fazer questionar suas relações, casamento e parcerias. Busque avaliar se o compromisso com os outros não está castrando sua essência. Busque lapidar as arestas nas parcerias, sabendo impor limites. A posição lunar lhe aumenta o senso de valor próprio e capacidade pessoal.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique