Cillian Murphy vive Robert Oppenheimer, que projetou e construiu as primeiras bombas atômicas, inclusive as que destruíram Hiroshima e Nagasaki Universal Pictures/DIVULGÇÃO

“Oppenheimer”, um dos filmes mais comentados e de maior bilheteria do ano, será tema de debate on-line realizado pelo MIS, nesta terça-feira (24/10), às 20h, no canal do museu paulista no YouTube. A conversa entre especialistas em física sobre o longa de Christopher Nolan vai girar em torno de como as teorias abstratas da física tornaram-se uma ameaça à sobrevivência da humanidade pela possibilidade de uma catástrofe nuclear. “Oppenheimer” é um drama baseado no livro biográfico vencedor do Prêmio Pulitzer “Prometeu americano: o triunfo e a tragédia de J. Robert Oppenheimer”, de Kai Bird e Martin J. Sherwin. O longa acompanha a vida de J. Robert Oppenheimer (Cillian Murphy), que, junto a outros cientistas, projetou e construiu as primeiras bombas atômicas, inclusive as que destruíram Hiroshima e Nagasaki, no Japão, em 1945, durante a Segunda Guerra Mundial.



a cantora Cyva INSTAGRAM/REPRODUÇÃO



• ADEUS NO QUARTETO EM CY





04:00 - 24/10/2023 Bia Góes e Ricardo Valverde lançam versão inédita de canção de Vander Lee foto), do Quarteto em Cy, aos 85 anos. A artista participou do grupo formado com as irmãs Cynara, Cybele, Cylene, em 1964. Ela estava internada havia um mês, em um hospital do Rio de Janeiro, tratando uma infecção, mas não resistiu, segundo sua irmã, Cylene. Com a morte de Cyva de Sá Leite e de Cynara, em abril deste ano, Cylene é a única integrante remanescente do grupo original. Cybele morreu em 2014. O quarteto gravou músicas de Vinicius de Moraes, Dorival Caymmi, Chico Buarque e Baden Powell, entre outros.



A escritora Laura Cohen Rabelo Tatiana Bicalho/DIVULGAÇÃO



• PREMIAÇÃO NA AML





A escritora Laura Cohen Rabelo (foto) e a editora Impressões de Minas serão agraciadas nesta terça (24/10), às 19h30, na cerimônia do Prêmio Academia Mineira de Letras, pela obra “Caruncho” (2022). O romance aborda a passagem do tempo, a decadência e a deterioração das coisas e das relações. O livro foi selecionado por comissão formada por sete acadêmicos da instituição. A cerimônia de premiação, aberta ao público, será seguida por bate-papo e noite de autógrafos, na sede da AML (Rua da Bahia, 1.466 – Centro).









• ESPAÇO DO CONHECIMENTO





O projeto Papo em Pauta, do Espaço do Conhecimento UFMG, ganhou formato de podcast. Em seu primeiro episódio, já disponível nas plataformas de áudio, Ettore Medeiros, professor e doutor em comunicação social, é o convidado. A conversa girou em torno do título do segundo livro de Ettore, “Sim, você odeia!: Uma reflexão sobre os ódios contemporâneos que nós praticamos” (Dialética, 2023). Mais informações: /www.ufmg.br/espacodoconhecimento.









• GABY AMARANTOS: NOVO EP





Recém-indicada pela terceira vez ao Grammy Latino, a cantora paraense Gaby Amarantos comemora 10 anos de carreira com o EP “Pirarucool”, já rodando nas plataformas digitais. O projeto reúne duas faixas de cada um dos álbuns de sua discografia e conta com participações especiais de Lexa, Johnny Hooker, Majur e Hiran, em remixes de seus sucessos, como “Ex mai love” e “Não vou te deixar”.