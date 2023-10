677

Horóscopo do dia (22/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mente precisa

O trígono entre Mercúrio em Escorpião e Saturno em Peixes traz um tom agudo e preciso para o campo mental. Estamos aprofundando nossas visões e usando de tenacidade e perseverança neste sentido. Capacidade de entender realidades abstratas e subjetivas de forma mais realista. Facilidade em falar sobre questões emocionais desafiadoras, mas com senso de autoridade e limites justos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz profunda capacidade de raciocínio sobre suas emoções mais profundas. Você tem encarado suas questões emocionais com mais diligência, realismo e praticidade, o que lhe facilita o entendimento de aspectos desafiadores de si mesmo. Uma visão mais espiritual, psicológica e/ou abrangente lhe facilita o desprendimento de velhas ideias, emoções e atitudes que já não lhe auxiliam.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe traz entendimento mais profundo ligado às relações, parcerias, casamento e tudo que envolva emoções neste sentido. Você tem trabalhado com seriedade em trabalhar padrões mentais mais progressistas e inovadores e isso facilita entender padrões emocionais que dificultam a relação com o outro. Capacidade de falar sobre as emoções, mas sob um tom realista, maduro e preciso.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado a Saturno. Sua mente está bem mais precisa e diligente, em especial no que se refere ao cumprimento de tarefas, rotinas, trabalho e/ou saúde. Você tem assumido mais responsabilidade nos últimos tempos e isso se reflete em mudanças de rotina e entendimento das intensas emoções que o mundo material causa em você. Busque usar de sua autoridade para otimizar resoluções materiais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz capacidade de se expressar com mais autoridade e clareza. Você tem assumido maior compromisso com sua fé, visões de mundo e possibilidades. Isso agora se faz facilitado, já que você está se expressando agora exatamente como é e fiel aos seus princípios e valores. Momento para se ter coragem e ousadia em expressar suas visões de mundo, opiniões e fazer a vida acontecer com fidelidade a si mesmo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz capacidade de entender e curar emoções ligadas à vida pessoal, família, lar e subjetividade. Você tem reciclado suas emoções mais profundas de forma madura e tem se deparado com limites no campo da partilha. Isso lhe facilita o dialogar com mais tenacidade e realismo no contexto familiar e/ou pessoal. Busque um tom mais maduro para ouvir e ser ouvido, mesmo quando os temas sejam desafiadores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, faz aspecto facilitado a Saturno. Seu campo mental está muito ativo e ganha um tom ainda mais realista, objetivo e profundo. Em especial na comunicação com o outro, estará com maior clareza e estabelecendo limites reais, mas sem perder as emoções de vista. Uma fala mais crítica e objetiva pode ser muito importante para entender onde estão as prioridades conjuntas e talvez fazer mudanças e lapidações muito necessárias nas parcerias.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe traz uma mentalidade pragmática, profunda e tenaz. Você está mais focado em entender sobre finanças e como melhorar este aspecto da vida. Você tem passado por uma fase de diligência, disciplina e trabalho intensos. Agora deve usar desta força para entender melhor seu senso de valor próprio, prosperidade e os padrões emocionais que afetam este setor de sua vida. Comunique seu valor com realismo e profissionalismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Mercúrio no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz um tanto mais mental e perspicaz. O bom aspecto a Saturno facilita ainda mais o pensar com profundidade e realismo. Você tem trabalhado a fidelidade a si mesmo e maturação de sua expressão pessoal e emocional. Agora terá maior facilidade em comunicar a si mesmo sendo fiel à própria essência. Decisões importantes podem ser tomadas agora e você deve confiar em si mesmo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz entendimento mais profundo e realista de suas questões emocionais. Você passa por um processo de amadurecimento emocional e pessoal, buscando limites nas relações familiares, nas carências e emoções desafiadoras. Agora terá facilidade em entender fatores psicológicos, subconscientes e/ou espirituais que podem ter afetado determinadas atitudes emocionais, mas com maturidade e senso de propósito.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio. Sua mente está bem mais aguda e intensa neste período. Você tem lapidado padrões mentais e agora está mais apto a se abrir para conceitos mais amplos e inovadores, mas com seu natural pragmatismo. Conversas com amigos, grupos ou na internet lhe pedem um tanto mais de realismo e senso de trabalhar o lado disfuncional, mas com diligência e realismo.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Saturno, seu regente, faz aspecto facilitado a Mercúrio. Você tem trabalhado de forma árdua em questões ligadas a valor próprio, posses, dinheiro, talentos e valores. O momento lhe facilita expressar isso como autoridade no mundo lá fora, na carreira ou nos compromissos. Está comunicando de um lugar bem mais pragmático e realista, assim como entendendo padrões emocionais que afetam sua vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Saturno no seu signo (solar ou ascendente) tem lhe feito amadurecer muito a nível pessoal e assumir mais autoridade, compromisso e realismo. O bom aspecto a Mercúrio lhe facilita falar sobre princípios, ética, fé, crenças, estudos e/ou viagens de forma tenaz, realista e fiel à sua visão pessoal. Busca pelos benefícios da fé, mas com ações pragmáticas e realistas.

