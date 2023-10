677

Horóscopo do dia (21/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Crescente em Capricórnio

Iniciamos um novo ciclo lunar há uma semana com o Eclipse Solar da Lua Nova em Libra. Agora ela cresce em Capricórnio. Devemos expandir nossos esforços quanto a trabalho, materialização e cumprimento reto de nossos deveres. Este é um excelente período para expandir projetos profissionais com realismo e ação prática. A conjunção a Plutão mostra um tom de intensidade emocional crescente, mas que deve ser expresso sob a disciplina e comedimento típicos de Capricórnio.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Momento para fazer crescer sua atuação no mundo, sua carreira e seus projetos. Invista no crescimento realista de seus projetos. Seu magnetismo para empreender está alto. Use de sua autoridade com firmeza, mas também com sensibilidade. Estará com mais visibilidade aos olhos do público e com forte magnetismo. Possíveis transformações e mudanças no trabalho e carreira.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Momento para expandir seus objetivos, sua fé e visão de mundo. Busque horizontes mais amplos, internacionais, diversos e culturais. Sua conexão com o otimismo cresce, mas sem perder o realismo de vista, que é algo tão importante em sua visão de mundo. Expanda sua atuação de personalidade. Transformações intensas em crenças e planos futuros.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Momento de expansão na área afetiva e sexual. Esteja mais aberto à troca com o outro. Se permita uma expansão dos sentimentos, mas sem perder o realismo e praticidade. Expresse o que sente, mas de forma madura. Questões ligadas a heranças também tendem a se processar aqui. Se permita a transformação emocional com amadurecimento e sem reatividade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua regente, a Lua, expande agora na sua área dos relacionamentos. Se permita mais contato com o outro, mas de maneira madura, realista e objetiva. Seus sentimentos também se voltam para as obrigações que tem para com as pessoas. Mas também deve saber colocar os limites justos em situações que sejam abusivas ou nas quais as emoções se degeneraram.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Momento de expansão de projetos práticos, trabalho, tarefas e rotina. Sua sensibilidade lhe pede ocupação, portanto não fique parado. Possibilidades de trabalho e serviço lhe chamam. Também a necessidade de cuidar do próprio veículo físico, cuidando mais objetivamente da saúde. Transformações profundas na forma como cuida e lida com a vida material.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Momento de expansão de sua autoexpressão, poder de comando, criatividade e centro de sua vida. Expresse mais aquilo que sente e com mais propriedade. Você o fará com maturação e sabendo de seus limites. Está mais intenso em expressar aquilo que sente e é chamado a ter mais segurança ao se expressar criativamente, sabendo delimitar seu espaço e usar seu poder.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Momento de expansão na vida pessoal e familiar. Busque mais contato interno com sua sensibilidade, se permita maior e melhor troca com os mais próximos, mas sem perder o senso de limites. Não ignore o que sente, mas aprenda a ter um olhar mais pragmático sobre a vida emocional. Mesmo diante de conflitos e dificuldades, aprenda a transformar suas emoções e sair de apegos desnecessários.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente expande agora com intuições e questões subjetivas. Verbalize toda essa subjetividade e visão profunda, mas sem perder o senso de maturidade ou pragmatismo. A relação com as pessoas também ganha um tom mais emocional. Sua percepção poderá auxiliar a muitos, contanto saiba verbalizar da maneira certa. Comunicação e ideias transformadoras.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

As possibilidades de expansão material e financeira são muito boas neste período. Busque aumentar sua força de trabalho e ganho com realismo, ambição e pragmatismo. Aprender a ceder um pouco mais à realidade lhe será útil e auxiliará a ganhar mais e se realizar. Expansão e transformação emocional auxiliando na concretização e atração de recursos.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

A Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz mais subjetivo e mais propenso a expressar o que sente. Você sempre pode contar com suas naturais qualidades de realismo e pragmatismo, mas pode e deve expressar mais de sua intimidade que está lhe pedindo veiculação no mundo. Esteja atento ao que dizem seus instintos e emoções profundas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Suas emoções se expandem no reino do inconsciente, da espiritualidade e do universal. Aprenda a fluir com a vida e confiar mais nos planos maiores. Use da força capricorniana para ter essa firmeza espiritual. Aprenda a relativizar suas questões emocionais e familiares, não se identificando em demasia. Entendimento psicológico e espiritual profundo em alta.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Momento de expansão com grupos, amizades e projetos. Sua subjetividade lhe faz mais conectado aos semelhantes, mas sem esquecer-se do senso de limites. Os projetos em prol do bem coletivo estão enfatizados e devem ser executados com planejamento, organização e diligência. Emoções transformadoras que levam a uma atuação mais intensa lá fora.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique