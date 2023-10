677

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



Questões de poder na esfera do trabalho e autoridade podem ser desafiadoras hoje. Em especial no uso da autoridade dentro de um princípio de diplomacia e consideração com o outro. Use seu poder de maneira equilibrada e racional para tomar as melhores decisões. Saiba os limites dentro das parcerias e relações, deixando tudo às claras.

Sol quadratura Plutão

A quadratura de Sol em Libra com Plutão em Capricórnio traz à tona questões de poder, sexualidade e emoções profundas, mas que devem ser trabalhadas sob a luz equilibrada deste Sol. Consciência daquilo que é justo e vai além das questões de poder material e mundano. Saber encontrar a reciprocidade e a justiça nas relações humanas, indo para além de brigas por poder ou emocionais profundas.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique