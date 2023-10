677

Horóscopo do dia (16/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Libertando emoções

A Lua em Escorpião continua nos trazendo intensidade e necessidade de reciclar emoções. A oposição a Júpiter e Urano em Touro nos instiga a fazer tal processo com expansividade e revolucionando nossos valores. Em especial frente ao outro, somos chamados a um exame mais objetivo e libertador de emoções e valores. Busque análises mais objetivas para se libertar de emoções tóxicas e se curar.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe instiga a transformar de forma profunda suas emoções e supostas seguranças. Mudanças de valores e inovações lhe desafiam a sair dos apegos e apostar em se abrir para o novo. A relação com os outros, questões financeiras, afetivas e/ou sexuais podem ser temas focais que lhe pedem um tanto de objetividade para mudar o padrão vibracional.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe instiga a transformar as emoções ligadas às parcerias, casamento e vida social. Júpiter e Urano no seu signo (solar ou ascendente) lhe trazem coragem e audácia aumentadas, o que facilita resolver dificuldades emocionais perante os outros. Pode ser ainda que os outros lhe tragam emoções intensas e você precise moderar e racionalizar a situação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe instiga a transformar emoções ligadas ao mundo material, trabalho, rotinas e/ou saúde. Busque se entregar mais ao entendimento e vivência de suas questões psíquicas, espirituais e se entregue. Isso pode ser justamente o bálsamo que você precisa para atenuar as dificuldades materiais e também transformar sua relação emocional com o tempo presente.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe instiga a transformar emoções ligadas a si mesmo e sua expressão, já que a Lua, sua regente, lhe pede transformação em seu setor criativo. Opiniões de pessoas, amigos, grupos ou ideias inovadoras lhe instigam a sair das velhas formas de agir e expressar, lhe pedindo que busque novos valores mais libertadores e novas formas de expressão.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe instiga a transformar suas emoções. Questões familiares, passadas, emocionais e de vida pessoal devem ser recicladas agora. Busque sair dos velhos apegos e se abra para o novo. Você passa por um processo de maturação e deve deixar os apegos para trás. Figuras de autoridade podem lhe desafiar a ir para além de seus limites e crescer.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe instiga a transformar o apego que pode ter a certas ideias, conceitos, temas e estruturações rígidas da mente. Você é estimulado a ter mais fé, otimismo e amplitude em sua visão de mundo. Questões ligadas à fé, ciência, viagens, educação superior ou novas perspectivas lhe desafiam a sair do pequeno e buscar grandeza e intuição.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe instiga a transformar sua relação com o mundo material. Apegos a bens e certos valores precisam ser reciclados. Também apego excessivo ao que aparenta comodidade, mas aprisiona. Você é instigado a encarar suas emoções profundas e se libertar de forma irreverente. Pessoas mais próximas e/ou parceiros afetivos podem lhe instigar mudanças.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe instiga a transformar suas emoções pessoais, já que a Lua passa pelo seu signo (solar ou ascendente). Deve buscar um tanto mais de racionalidade e ponderação ao encarar sua subjetividade. Relações, parcerias, casamento e sociedades lhe instigam a se enxergar com mais valor e racionalidade, aprendendo a deixar ir os excessos passionais.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe instiga a transformar suas emoções subconscientes. Busque processos de meditação, terapia ou sublimatórios que facilitem o processo. A vida material, o serviço, trabalho e atividades físicas podem ser formas valorosas de processar tais emoções. A relação com colegas de trabalho e prestadores de serviço lhe instiga a fazer esse mergulho profundo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe instiga a transformar sua relação com o coletivo, redes sociais, grupos e amizades. Emoções desafiadoras podem emergir e lhe pedem transformação. Você tem ousado mais ser você mesmo e isto agora lhe facilita maior desapego e firmeza para lidar com as dificuldades emocionais do contato humano. Busque colocar a si mesmo com dignidade, ousadia e valor perante os outros.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe instiga a transformar suas emoções ligadas ao trabalho, carreira e figuras de autoridade. Busque entender e se abra para a transformação daquilo que já não cabe mais em sua vida, velhas estruturas e hierarquias. Suas emoções pessoais estão sendo trabalhadas e você deve escutar a voz da sua sensibilidade para mudar seus rumos na vida material.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe instiga a transformar suas emoções ligadas à fé, planos futuros, visões de mundo e afins. Certos apegos devem ser transformados. Sua mente está instigada por energias expansivas e inovadoras, o que lhe traz maior racionalidade, ousadia e inovação. Use disto para fazer escolhas mais alinhadas a si mesmo e aos seus reais propósitos na vida.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique