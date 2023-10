677

Horóscopo do dia (14/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Eclipse Solar em Libra

Ocorre hoje um Eclipse Solar em Libra: a Lua sobressai ao Sol, encobrindo-o. Essa configuração mostra que algumas coisas precisam ser resgatadas e alguns padrões do passado revisitados e reformulados. Em Libra, estamos falando em especial de casamento, parcerias, vida social e questões judiciais. Um olhar mais aprofundado será importante para resoluções. Mercúrio também participa do Eclipse, mostrando que aspectos da comunicação com o outro também precisam de reajustes. O próximo Eclipse será no dia 28/10, portanto teremos duas semanas neste processo de reavaliação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O Eclipse de hoje acontece no seu setor de relacionamentos e parcerias. Será preciso investigar as motivações que lhe levam a manter certas pessoas em sua vida e reavaliar, pesando os prós e contras. A comunicação com os outros também precisa ser ponderada. Você está num processo de busca de si mesmo, mas precisa enxergar agora onde se prende a padrões sociais e de relacionar que podem estar lhe restringindo a expressão pura de si.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O Eclipse de hoje lhe traz a necessidade de reavaliar suas rotinas, saúde e trabalho. Você deve buscar equilíbrio nestes setores e agora deve reavaliar como mudar sua mentalidade para ter melhorias neste sentido. Parcerias e relações de trabalho podem ser fortemente mobilizadas nesta reavaliação. Também seus hábitos e métodos podem precisar de uma mudança profunda. Seja como for, use deste momento para resgatar uma vida material equilibrada.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O Eclipse de hoje lhe traz um mergulho em si mesmo, pois deve resgatar quem você realmente é. Busque refletir na maneira como se apresenta ao mundo e comunica (Mercúrio, seu regente, também está aqui). Uma boa reflexão quanto a romances do passado pode lhe auxiliar a não cometer os mesmos erros no futuro. A relação com os filhos também carece de uma reflexão mais ponderada e mudanças. Resgate sua expressão mais autêntica e bela.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O Eclipse de hoje lhe pede reavaliação profunda de suas emoções. Haverá necessidade de um mergulho emocional (algo um tanto natural para você), reavaliando o passado e suas emoções. Mas lembre-se de usar de racionalidade no processo (Mercúrio conjunto). Relações familiares podem pedir limpeza e reajuste. Também uma busca por reformular o lar para que esteja mais de acordo com suas necessidades. Mergulho no passado, mas com olhos no futuro.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Eclipse de hoje lhe pede mais introspecção e silêncio mental. Estará reavaliando muitas ideias e refletindo sobre questões do passado. Busque ter a mente flexível, pois pode mudar de ideia e é saudável que se permita ponderar, experimentar e refletir. A relação com irmãos, parentes e vizinhos pode carecer reajustes. Também pode mudar de rota quanto a estudos ou viagens. Seja como for, a mente adaptável e leve será seu melhor caminho.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O Eclipse de hoje vem lhe trazendo reflexões e reavaliações na área financeira, material e de valor próprio. Será preciso repensar o uso que faz de suas possibilidades materiais; busque reciclar, doar e reutilizar neste período, organizando e deixando para trás os excessos. Também será preciso refletir se tem se permitido real prazer (Vênus e Lilith no seu signo intensificam isso) e se tem se cuidado e se dado o devido valor e cuidados.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O Eclipse de hoje acontece no seu signo (solar ou ascendente) e lhe pede um mergulho em si mesmo. Este período lhe faz enxergar questões subjetivas e suas reais necessidades como individualidade. Há um caminho das relações para você agora, mas não sem antes reconhecer a si mesmo primeiro. Aprenda a se escutar e se priorizar e lembre-se que você é quem deve se valorizar e não esperar isso do outro.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O Eclipse de hoje lhe pede um mergulho psíquico profundo. Estará mais conectado com realidades subconscientes, emocionais e espirituais neste período. Mercúrio aqui lhe auxilia a navegar nestas águas com segurança. Bom momento para se entender questões psicológicas desafiadoras e integrar em si partes que estavam perdidas. Você tem um caminho intenso no mundo material agora, mas o lado sutil vem lhe integrar e trazer forças.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O Eclipse de hoje lhe traz grandes reflexões e ponderações sobre sua atuação no coletivo. Terá de reavaliar qual o seu lugar no mundo, como se comunicar em grandes proporções, sua participação em grupos e como lida com amizades. Você está em busca de si mesmo, mas deve entender se não perdeu a si mesmo tentando agradar ou se encaixar. Use de racionalidade para entender tais nuances, mas com foco em sua própria essência e força pessoal.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O Eclipse de hoje lhe traz profundas reavaliações quanto à sua carreira, imagem pública, compromissos e vida material. Será preciso ponderar e meditar sobre o assunto nas próximas duas semanas. Busque interiorização e meditação para mudar seus planos, caso necessário. Também pode estar no caminho certo, mas precisando de férias, pausa ou descanso. Seja como for, se permita a flexibilidade de pensar sua vida de formas alternativas.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O Eclipse de hoje lhe traz necessidade de reavaliar planos futuros, sua fé, crenças, estudos, viagens e objetivos. Pode ser que se depare com possibilidades alternativas e deve estar flexível para avaliar tudo isso. Você está num momento em que deve buscar o presente e a realidade, mas não deixe de sonhar com as possibilidades. Evite a rigidez de conceitos e se permita mais coragem e otimismo em seus planos futuros.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O Eclipse de hoje lhe traz um intenso mergulho em suas emoções profundas. Este pode ser um período importante para reformular radicalmente muita coisa em sua vida. Abra sua mente para as transformações e tente ser flexível ao encarar os conteúdos emocionais. Questões sobre sexualidade, afeto, troca, partilha, heranças e afins podem estar mais intensos. Mas lembre-se da qualidade libriana de ter imparcialidade para ter sucesso no processo.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique