SIGA NO

677

Em entrevista no programa Mais Você nesta sexta (13/10), a atriz Susana Vieira afirmou que houve remissão em seu quadro de leucemia, diagnosticado em 2015.

"Aconteceu uma coisa boa. É que minha doença, ela se redimiu. O médico disse. Eu não sabia que existia isso, a doença se redime. Parece uma coisa de Deus. É isso, não é? Tô boa!", disse, à apresentadora Ana Maria Braga.

Há sete anos, a atriz contou ter LLC, Leucemia Linfocítica Crônica. A doença ocorre quando os linfócitos, células que fazem parte da defesa do organismo humano, passam a se multiplicar de forma descontrolada e deixam de executar suas funções.

Susana Vieira participou do 'Mais Você' nesta sexta-feira (13/10) Reprodução/TV Globo

A causa da LLC é desconhecida, mas a doença é mais comum em pessoas com mais de 50 anos.

A atriz, que em tempos passados era presença garantida em todo tipo de ocasiões sociais, disse em entrevista à Folha em abril passado não ir mais a festas, eventos e até ao teatro.

Em 2020, Vieira também falou sobre a doença no programa Altas Horas.

"O médico me deu uma notícia que por um lado é boa e por outro não: minha leucemia não pode ser operada, ela é crônica, então eu tenho um câncer como se fosse uma bomba dentro de mim, mas que me estimula a dizer que vou vencer, que isso não me pertence", disse à época.