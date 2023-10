Kobra é convidado da mostra e participa do Sempre um Papo Imovision/Divulgação

Itabira recebe a partir desta segunda (9/10) a primeira edição da Mostra de Arte Pública (MAPA). A ideia é promover uma grande galeria a céu aberto na cidade, até o próximo dia 15.Participam artistas reconhecidos no cenário da arte urbana, como Eduardo Kobra , Zéh Palito, Mag Magrela, além de quatro artistas itabiranos selecionados por meio da convocatória realizada pelo projeto. Eles farão pinturas em empenas e muros.Haverá também shows, sarau de poesia, oficinas de grafite e de tagtool (desenho com luz), ambas com o VJ Suave. Na terça (10/10) às 19h30, no teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, Kobra participa do projeto Sempre um Papo.