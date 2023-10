677

Horóscopo do dia (09/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Vênus em Virgem

Vênus entra no signo de Virgem. O amor passa a ter um colorido mais pé no chão, rotineiro e cuidadoso. Aqui buscamos servir aos seres amados, sendo úteis. O amor pelo trabalho também se faz alto, nos pedindo mais dedicação e amor em nossos ofícios. Nas finanças temos um posicionamento mais crítico, estratégico e comedido. Busque enxergar as finanças, talentos e bens materiais com um olhar mais pragmático e organizado.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Seu senso de compromisso com trabalho, rotina e saúde aumenta neste período. Busque fazer seu ambiente mais agradável e aconchegante. As relações passam por um momento de reajustamento e de maior senso crítico. Em especial no trabalho e rotinas, busque o equilíbrio. Traga mais prazer e beleza para sua vida prática.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, entra no pragmático e fértil signo de Virgem. Sua necessidade de romance e expressão de seus talentos aumenta bastante neste período. O senso de identidade passa pela troca com o outro tanto quanto pelo aprender a se apreciar mais. Se coloque no centro do palco e mostre o que tem de melhor a oferecer.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu senso de amor pelo lar aumenta muito neste período. Estará mais disposto a se relacionar com aqueles mais próximos, mas sem perder o senso crítico. Auxilie aqueles que são amados. Redecorar a casa pode ser bom neste período. Um apaziguamento emocional também se processa agora. Expressão do amor tanto emocional quanto prático.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua necessidade de troca, coleguismo e socialização estarão maiores neste período. Enxergará o amor no cotidiano e nas pessoas à sua volta. Também é um excelente período para leituras que sejam por diversão ou hobby. Sua fala tende a ser crítica, mas também terá um tom conciliatório e apaziguante. Enxergue e comunique na vibração amorosa de Vênus.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Seu potencial de materializar e ganhar dinheiro estão em alta, já que seus talentos e senso de valor próprio são muito mobilizados. Seu serviço bem prestado ou produto bem realizado são valores importantes e fonte de lucros. Viva mais os prazeres sensoriais; se permita mais prazer e alegria. Conexão com o mundo material, talentos e prazeres em alta.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Vênus entra no seu signo (solar ou ascendente) lhe pedindo mais amor, afeto, sexualidade, romance a autovalorização. Estará mais sociável que de costume. Busque um pouco mais se embelezar, a estética, as artes e os prazeres materiais. Também verá mais possibilidades de parcerias e permutas, mas lembre-se de se valorizar primeiramente.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, lhe pede reavaliação das relações com senso crítico. É preciso sair da idealização e enxergar pessoas reais com qualidades e defeitos. Aprenda a ter um olhar mais espiritual sobre as relações. Momentos de recolhimento podem ajudar a repensar quem você é e o que espera de si mesmo e dos outros com mais realismo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas relações sociais são muito mobilizadas agora. Estará mais disposto a cooperar com grupos e amizades. Você poderá ser aquele elemento de coesão e paz entre as pessoas. Seu amor pelas causas sociais e planetárias também aumenta agora. Mais abertura para relações e movimentos sociais. Distribua mais de seu valor para os semelhantes.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua imagem profissional está mobilizada e seu magnetismo atrairá as pessoas. Há a projeção de valores e daquilo que tem de melhor a oferecer. Parcerias profissionais em alta. Seu amor pelo seu trabalho estará alto neste período, assim como sua capacidade de se comprometer com ele. Boa visibilidade por figuras de autoridade e magnetismo profissional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Seu amor pela vida e por aquilo que acredita está em alta. Haverá uma crença maior no amor, na fluidez da vida e no aspecto mais doce do divino. Necessidade de expandir horizontes no amor, buscar liberdade e significado. Também a capacidade de ganhar dinheiro está aumentada neste período. Expanda o senso de valor para o campo mais sublime.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade de entrega sexual e afetiva aumenta muito neste período. A vivência de valores conjuntos, de se ter algo com que compartilhar e trocar está altíssima. As relações precisam, porém, de serem reais e alinhadas aos sentimentos. Também questões de herança podem se beneficiar. Energia sexual e afetiva, mas com senso de realismo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade de se relacionar com outras pessoas está em alta. Busque cooperação, diplomacia e solidariedade, mas sem perder o senso crítico. Procura por troca e relacionamento que tenham realismo. Busque o equilíbrio em todos os sentidos em sua vida agora. Ponderação, rotina e pragmatismo são boas qualidades a se trabalhar neste período.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique