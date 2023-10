SIGA NO

Horóscopo do dia (08/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Conflitos de poder

A quadratura de Marte em Libra com Plutão em Capricórnio traz à tona possíveis conflitos de poder. Questões jurídicas e institucionais pedem revisão de métodos e prioridades. Ações em conjunto também precisam ser justas, em especial se haja abuso de uma das partes. Éris em Áries também participa do aspecto, formando uma quadratura T com os dois planetas. Somos lembrados que podemos discordar de ações injustas e nem tudo tem de ser feito à maneira dos outros, mas podemos usar da racionalidade e temperança librianas para fazê-lo.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe hoje aspectos desafiadores. Questões de abuso de poder, autoritarismo ou simplesmente velhas estruturas podem lhe trazer um estado mais aguerrido à tona, Deve se lembrar, porém, que ele se encontra em Libra e te pede mais calma e imparcialidade. Sua visão única e alternativa será um auxiliar. Se permita enxergar para além das velhas estruturas corroídas e opressivas, mas com adaptabilidade e razão.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe faz questionar dogmas, crenças e princípios opressivos, arraigados ou que já não tem mais utilidade e espaço em sua vida. Muito em especial no trabalho e na saúde, busque o que pode e deve ser inovado, saindo dos velhos padrões de crença. Suas emoções profundas também lhe auxiliam a não se contentar com o estabelecido e buscar alternativas.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede um olhar honesto para com suas emoções profundas e difíceis. Busque ser honesto para consigo mesmo, reconhecendo e integrando seu lado sombra na totalidade da consciência. Sua ação será corajosa e destemida. Conflitos também com grupos, amigos ou questões sociais serão como um espelho para que enxergue o que deve ser mudado em si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Questões de poder, em especial na vida conjugal ou nas parcerias podem emergir. Lembre-se de usar de sua força emocional, de escutar o que pede sua sensibilidade. Aprenda a assumir sua autoridade, deixando de projetar no outro o poder. Sua força emocional será intensa, mas também terá um tanto de racionalidade e ponderação para que possa agir da melhor forma perante os outros.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede que consiga ir para além dos métodos, rotinas e hábitos enrijecidos e opressores. Sua mente estará intensa, assim como sua fé. Busque enxergar o mundo material com novas possibilidades e otimismo. Questões de poder no trabalho pedem ação estratégica e ponderação. Possibilidade de cura profunda, mas deve ter foco mental e ousar acreditar no seu potencial de transformação.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe instiga a assumir seu poder pessoal com mais propriedade. Em especial na questão material e financeira, lembre-se que você é o responsável por si mesmo. Pare de projetar seu senso de valor no reconhecimento dos outros; o momento lhe pede que você assuma seu poder pessoal e valor próprio. Use de ponderação e iniciativa.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento importante para seu crescimento pessoal. Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe reforça a capacidade de ser por si mesmo, de bancar sua individualidade e iniciativa. A quadratura a Plutão no setor familiar e emocional mostra que está aprendendo a crescer para além do meio familiar, saindo de possíveis manipulações emocionais e buscando sua individuação. Nos relacionamentos está se permitindo mais diferenciação e independência.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Ambos os seus regentes (Marte e Plutão) fazem um aspecto desafiador hoje. Está sendo chamado a enxergar com clareza ideias arraigadas, opressivas, obsessivas ou negativistas que possam estar lhe aprisionando. Terá força espiritual e emocional para vencer isto, mas deve confiar na vida. O uso do magnetismo e poder mental estão intensos, lhe permitindo se renovar profundamente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede equilíbrio quanto ao que é seu e quanto ao que é coletivo. Se está muito centrado somente em si mesmo e naquilo que é seu, busque ter mais flexibilidade. Amizades, grupos e contextos coletivos podem lhe instigar a sair de uma atitude arraigada. Sua visão única deve ser respeitada e vivida, mas sem se enrijecer em ideias fixas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Plutão se encontra no seu signo (solar ou ascendente), lhe transformando profundamente. Todavia, deve tomar cuidado para não enrijecer. Questões de conflito no trabalho ou uso da autoridade podem lhe fazer se questionar seu posicionamento. Será importante ousar ouvir sua sensibilidade e ponto de vista pessoal para a resolução de tais divergências.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Questões emocionais profundas, subconscientes e/ou espirituais podem ser desafiadoras. Será pedido de você muita fé e foco mental para se lidar com estas questões energéticas e sutis com sucesso. Lembre-se de ter fé e foco para transformar suas emoções. E lembre-se que para auxiliar os outros é preciso que você respeite os seus próprios limites.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Questões de poder que envolvam amizades, grupos ou setores coletivos podem lhe desafiar. Busque ouvir sua sensibilidade. Muitas vezes se dar um tempo para processar antes de agir pode ser uma boa estratégia. Lembre-se de ser fiel aos seus valores pessoais e agir conforme sua consciência, mas também lembre-se que tudo tem seu tempo de mudar e acontecer.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique