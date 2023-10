SIGA NO

Laetitia Renault começou pintando retratos e depois abraçou a arte abstrata Acervo pessoal



A artista mineira Laetitia Renault, de 93 anos, expõe sua obra abstrata na Livraria da Rua, na Savassi, a partir deste sábado (7/10). Ex- aluna de Guignard, ela deu aulas de desenho na escola batizada com o nome de seu mestre, vinculada à Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg).









A artista plástica fez retratos do escritor Murilo Rubião e do poeta Emílio Moura, entre outras personalidades mineiras. Mistérios em torno do tempo e os encantamentos da arte, por meio das cores, são marcas de sua obra abstrata.





Em sete décadas de carreira, Laetitia ganhou prêmios em salões de arte brasileiros e foi elogiada pelo pintor italiano Quirino Campofiorito. O nome dela faz parte de dois livros importantes no campo das artes visuais: “Dicionário de artes plásticas no Brasil”, de Roberto Pontual, e “Um século de história das artes plásticas em Belo Horizonte”, lançado pela C/Arte.





“Continuo pintando. Não todos os dias, como fazia antes, mas ainda mantenho o hábito. Tenho planos para novas exposições”, comenta.

Pedido especial

Radicada em Petrópolis (RJ), Laetitia está em Belo Horizonte devido a um pedido especial. “Meu sobrinho ficou muito encantado com meus quadros, então deu a ideia de fazermos a exposição. Escolhemos a Livraria da Rua, porque é um lugar muito badalado e eles aceitaram prontamente a ideia”, explica. A pintora estará na livraria neste sábado, das 11h às 14h.





Laetitia nasceu em 1930, em Belo Horizonte, onde aprendeu a amar a arte. Desde muito jovem, se dedicou à pintura, especializando-se em óleo sobre tela. Além de estudar com Alberto da Veiga Guignard (1896-1962), ela foi aluna do respeitado escultor Franz Weissmann (1911-2005).

LAETITIA RENAULT

Exposição de pintura. Abertura neste sábado (7/10), das 11h às 14h. Livraria da Rua (Rua Antônio de Albuquerque, 913, Savassi). Até 7 de novembro. Horário de funcionamento: aos sábados, das 10h às 16h; de segunda a sexta, das 10h às 19h. Informações: (31) 3500-6750.





* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria