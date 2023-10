677

Horóscopo do dia (04/10): Confira a previsão de hoje para seu signo

Mercúrio em Libra

Mercúrio entra no signo de Libra. Nossa mente tende a passar pela objetividade e equilíbrio. Aqui é preciso ponderar bem antes de fazer qualquer escolha. Nossa comunicação tende a ser mais diplomática e conciliatória. Ideias voltadas para relacionamentos, amor e vida social. Decisões pedem ponderação e imparcialidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Sua mente se volta agora para a área dos relacionamentos. Se coloque mais na posição de escuta, permita mais espaço para o outro se abrir com você. Uma visão mais imparcial e justa lhe auxiliará muito neste período. Também é uma boa época para ponderar os prós e contras das parcerias. Busque uma mentalidade equilibrada e justa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Sua mente se volta agora para as rotinas, hábitos e saúde. Tente ter uma mentalidade mais equilibrada neste sentido, buscando ponderar e equilibrar seu trabalho e saúde. Busque diplomacia nas relações profissionais. Também mais equilíbrio na alimentação e cuidados com o corpo. Cumpra bem suas obrigações com harmonia.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Seu regente, Mercúrio, vai lhe pedir uma expressão mais bela, sociável e glamourosa. Seu poder de atração está em alta e aqui é uma combinação de beleza e inteligência. Expresse aquilo que acredita com inteireza, mas sem perder a diplomacia e bom senso. Mente criativa e lúdica, bom para diversões, jogos, romances e flerte.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se volta para a família e suas obrigações pessoais. Comunique-se com seus familiares com ponderação e objetividade. Também analise suas emoções no sentido de achar mais equilíbrio. Verbalize o que sente com calma. A mente aqui também tende a ir ao passado numa nostalgia de memórias. Entendimento mais objetivo de questões emocionais e pessoais.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

A necessidade de comunicar e verbalizar estará muito alta neste período. Suas palavras agora terão o poder de encantar e convencer. Mas é uma persuasão pelo encanto e não pela imposição. Expresse com clareza suas crenças e ideias. Busque interagir com o seu meio através do engajamento social, comunicação não agressiva e equilíbrio.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Seu regente, Mercúrio, volta sua mente para as questões financeiras e materiais. Necessidade de equilíbrio para organizar sua vida material. Você tende, no geral, a funcionar bem na organização não somente de sua vida material, mas da do outro também. Use da clareza de raciocínio de agora para resolver quaisquer pendências. Valores pessoais harmônicos.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Mercúrio entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe trazendo maior eloquência e oratória. Expresse suas qualidades naturais de atração e sociabilidade através de sua fala e comunicação. Também um ótimo momento para se entender melhor e fazer integração de suas partes. Momento para se ter flexibilidade e adaptabilidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua mente se volta agora para o reino espiritual e sutil. Sua intuição estará ainda mais aguçada, lhe trazendo preciosos insights. Sua parceria e comunicação com o mundo espiritual será em alta. Também ótimo para qualquer tipo de terapia, pois está integrando emoções inconscientes através da racionalidade e entendimento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Sua mente se volta para as relações sociais, amizades e grupos. Comunique-se mais com seus amigos, troque e se divirta. Use de diplomacia para lidar com qualquer situação grupal. Divulgue suas ideias e use suas capacidades para fazer deste mundo um lugar melhor. Ideias inovadoras e alternativas. Comunicação online em alta.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente se volta neste período para sua carreira. Essa mentalidade orientada ao trabalho lhe auxiliará a traçar metas, melhorar seus contatos e comunicar com mais graça sua imagem profissional. Divulgue seus talentos e capacidades. Bom para ponderar suas possibilidades profissionais. Bom momento para parcerias de trabalho também.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua mente quer agora amplidão e explorar novas possibilidades. Abra a cabeça para novos conhecimentos e áreas de estudo. Também a intuição estará mais aguçada. Filosofar sobre a vida, a fé e as muitas possibilidades e significações será importante. Busque amplidão e uma visão mais abrangente. Comunicação de visões de mundo e posicionamentos.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua mente se volta para o emocional profundo, sexualidade e transformação. Entre nesta área com equilíbrio e objetividade. Suas ideias estão sendo recicladas neste período, se permita ir além da superfície. Exploração afetiva e / ou sexual também propícia neste momento. Permita que sua mente faça contato com questões profundas, mas mantendo o equilíbrio.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henrique