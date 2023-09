SIGA NO

Shakira está preparando uma turnê para 2024 Nicolas Gerardin/Instagram A cantora Shakira pretende vir ao Brasil no ano que vem, com sua próxima turnê. A informação foi confirmada pela própria artista, em entrevista publicada pela Vogue nesta quarta-feira (27/9). O setlist e todo o projeto dos shows, que deverá passar por diferentes continentes, ainda está em desenvolvimento.

"Estou planejando para o próximo ano, e claro que o Brasil não pode faltar. Tenho uma relação muito especial com o país e meus fãs brasileiros desde muito jovem", afirma ela. "Em uma de minhas primeiras turnês, passei um tempo no Brasil, aprendi português e mudou minha vida. Adoro que seja uma cultura com tanta paixão e amor à arte e música, e que os fãs não medem esforços na hora de expressá-lo."

A possibilidade de Shakira se lançar em turnê já foi assunto de outra entrevista da colombiana à Billboard norte-americana, publicada no último sábado (23). Ela reforça que o processo é todo muito divertido, mas que requer muito esforço para equilibrar valores, músicas e o que os fãs esperam.

“No final das contas, quanto mais produção você tem, mais alto é o preço do ingresso. Eu quero que os ingressos sejam acessíveis. Mas para mim, o mais importante é o repertório. É por isso que acredito que [minha próxima turnê] será a turnê da minha vida, porque tenho tantas músicas", disse ela.

A última turnê mundial de Shakira foi a "El Dorado Tour", em 2018, que teve apresentações em São Paulo e Porto Alegre.