677

Horóscopo do dia (23/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Sol em Libra / Equinócio de Primavera

Ocorre hoje o equinócio de primavera com a mudança do Sol para o signo de Libra. O dia e a noite possuem igual duração, nos relembrando de uma qualidade fundamental de Libra: equilíbrio entre polaridades. Os próximos 30 dias são marcados pela diplomacia, equidade, ponderação, romance, justiça e sociabilidade.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O próximo mês lhe traz a consciência de que existem outras pessoas na sua vida. Parcerias, casamento e vida social lhe chamam. Aqui será possível descobrir aspectos pessoais seus através das relações. Com seu regente Marte também em Libra, você deve ter foco nas relações, em estar junto e agir como parceiro, mas sendo você mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O próximo mês lhe traz consciência das realidades materiais de sua vida e dos cuidados que demandam. Você precisa de um ambiente de trabalho harmônico e de boas relações em tal área. Também precisa de elegância e beleza no dia a dia. Cuidar do corpo e alimentação também pedem razão e ponderação.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O próximo mês lhe traz consciência do ser único e especial que você é. Viva este período sendo fiel à sua essência. Há um chamado para que você esteja centrado, no comando de sua vida e sabendo delimitar bem seu território. Isto pode ser feito com muita harmonia, beleza e equilíbrio. Cuide mais da aparência. Boas relações com crianças, divirta-se mais. Romances em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O próximo mês lhe traz consciência de suas emoções, vida familiar e pessoal. Tudo o que você naturalmente já tem fica ainda mais enfatizado. Haverá clareza para que se lide com o emocional com mais ponderação e equilíbrio. Bons momentos no lar trarão mais vitalidade. A consciência de suas emoções e vida pessoal será ampliada e clara.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, lhe pede agora que brilhe, nos próximos 30 dias, na área da comunicação. Expresse suas ideias com alegria, harmonia e beleza. Bons contatos podem lhe facilitar meios de comunicação. Seja leve, ponderado, belo, charmoso e expresse suas ideias e personalidade única. Busque ter flexibilidade e ponderação antes de tomar decisões.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O próximo mês lhe traz a consciência de sua vida material e financeira. Use de sua criatividade para expandir ganhos e organizar finanças com equilíbrio e ponderação. Viva os prazeres materiais com consciência e harmonia. Estará muito mais consciente de seu valor próprio e do que acredita.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Feliz aniversário!!! Entramos na temporada libriana, que lhe trará maior consciência de si mesmo, de quais são seus objetivos de vida e de seu próprio espaço. Suas qualidades de charme, sociabilidade, justiça, romance e harmonia estarão ainda mais acentuadas e fazendo-o brilhar muito. Esteja consciente de si mesmo e de qual o seu propósito.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Faltando um mês (ou um pouco mais que isso) para seu aniversário, os próximos 30 dias lhe relembram de seu subconsciente. Este é um período de limpeza do que se foi e preparação para o novo ciclo que vem. Encare as emoções com mais equilíbrio e ponderação. Observe mais e esteja calmo. Excelente para meditação, oração e recolhimento.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O próximo mês lhe traz a consciência de grupos, amizades e situações coletivas. Você tem um dom natural para contribuir em tais situações e este período reforça esta realidade. Trará clareza, harmonia e bem estar às pessoas no seu entorno. Vida social abundante. Luta justa e pacífica pelo coletivo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O próximo mês lhe traz consciência de sua carreira, ambições e autoridade. Suas naturais qualidades ficam ainda mais enfatizadas neste período. Excelente para um crescimento equilibrado e harmônico. Estará brilhando na execução de suas tarefas. Sua imagem pública será mais notada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O próximo mês lhe traz maior consciência de sua fé, visão de mundo, metas, crenças e possibilidades de expansão. Você tende a ter uma abordagem mais racional e fria, mas haverá bastante estímulo e calor com a passagem do Sol aqui. Viva seus ideais com equilíbrio e harmonia. Possibilidades expansivas neste período.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O próximo mês lhe traz maior consciência de suas emoções profundas, valores compartilhados, sexualidade e capacidade de transformação. Todos estes temas devem ser vividos com equilíbrio e harmonia em sua vida. Um olha mais objetivo para toda esta profundidade lhe será muito benéfico. Aprofundamento, mas com racionalidade.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_henri que