677

Horóscopo do dia (21/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio de polaridades

O sextil entre Marte em Libra e Vênus em Leão traz para hoje energias de equilíbrio entre as polaridades: masculino e feminino trabalhando em harmonia. Marte se encontra sob um signo de Vênus que é cooperativo, diplomático e racional, trazendo uma ação mais ponderada, mas sem perder o forte senso de personalidade e valores da Vênus no intenso Leão. Energia de romance, cooperação e alegria em alta.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, faz aspecto harmonioso com Vênus. Este momento lhe traz empoderamento pela beleza, atratividade e vivência fiel dos seus valores e expressão de quem você é; tudo isso vem facilitado por uma capacidade de abordar os outros e iniciar interações. Mesmo o foco sendo você mesmo, terá agora bom engajamento no social, mas sendo genuinamente fiel a si mesmo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz aspecto harmonioso com Marte. Você está conectado com emoções mais harmoniosas e mais fiel àquilo que sente. Isto lhe traz equilíbrio e capacidade de agir na vida material com graciosidade e senso de cooperação. Relação com colegas de trabalho mais facilitada, mas também sem perder seu senso de identidade no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio que lhe permitem ser genuinamente você mesmo, mas comunicar isso com harmonia, graciosidade e fidelidade à própria essência. Sua confiança em si mesmo está aumentada e isso lhe facilita usar mais de seus dons e personalidade para engajar na vida social e interatividade com os semelhantes. Energia criativa em alta.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio, muito em especial no que se refere a finanças e vida familiar/pessoal. Você está bem mais ciente de seus valores e isso implica numa energia facilitada para saber se diferenciar do ambiente familiar e/ou emocional, mas ainda sim com diplomacia e objetividade. Sua ação interna também lhe propicia abrir caminhos de prosperidade e prazer.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio; Vênus se encontra no seu signo (solar ou ascendente) há um tempo e isso lhe traz um tanto mais de carisma, atratividade e necessidade de se valorizar. O bom aspecto a Marte no setor comunicativo facilita uma comunicação direta e honesta de tudo isso, mas sem perder a diplomacia e razão. Comunique seus valores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio; você tem trabalhado muito nos últimos tempos seu senso de valor próprio, finanças e relações amorosas; tudo isso agora está mais claro e hoje o contato com tais questões lhe faz um tanto mais aguerrido em conquistar o que é seu, mas sem perder equilíbrio ou razão. Prazer emocional e material unidos em harmonia.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz aspecto harmonioso com Marte. O último no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz um tanto mais de assertividade e independência, mas sem perder sua natural diplomacia. O bom aspecto a Vênus no setor social mostra iniciativa de sua parte em estar próximo de amigos e do coletivo, mas sem perder sua individualidade e tendo mais proatividade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, faz aspecto harmonioso com Vênus. Sua ação de bastidores, no sutil e no campo do magnetismo está em alta nos últimos tempos e agora há uma relação harmônica com Vênus que lhe facilita usar desta força para ter ganhos materiais, concretizar sonhos de carreira e também usar de sua autoridade de forma cooperativa e diplomática. Limpeza emocional que facilita caminhos no mundo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio que lhe impelem a buscar novas possibilidades, relações e horizontes. Você está mais engajado com seus ideais, planos futuros e valores, o que por sua vez lhe leva a agir de forma mais alternativa e ousada, mas sem perder a razão e ponderação. Equilíbrio entre ideais e amizades, princípios e causas.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio entre partilhar e respeitar os seus limites. Você está aberto a partilhar mais, viver as emoções profundas e românticas, mas sem perder de vista seus limites, autoridade e capacidade de se bancar. Tudo isso tende a ser vivido com harmonia entre ambos os aspectos. Questões emocionais ligadas a figuras de autoridade com uma tendência à resolução equilibrada.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio, em especial nas relações. Você está aberto a relacionar-se, dialogar e trocar, mas também tendo em vista uma retidão ética, de princípios e de futuro. Momento importante de planejamento nas relações, mas devendo se usar da diplomacia, sem perder de vista os reais valores da parceria. Equilíbrio de intenção e razão.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz energias de equilíbrio que lhe permitem harmonizar o emocional e o físico. Questões emocionais profundas são trabalhadas, mas com razão e imparcialidade. Isso lhe permite resignificar a relação com o valor do trabalho, colegas, suas rotinas e saúde. Mudança emocional equilibrada que pede mais prazer e harmonia no andamento da vida material.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta