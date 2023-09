677

Numa espécie de serenata ao contrário, os músicos da Vesperata tocam nas sacadas dos casarões para o público, que está no chão Luiz Ribeiro/EM DIAMANTINA (Enviado especial) - Uma mistura harmoniosa da musica clássica com sons e ritmos variados, promovendo uma grande interação com o público. Esta é a magia da Vesperata de Diamantina, espetáculo ao ar livre que voltou a encantar centenas de moradores e visitantes da cidade histórica do Vale do Jequitinhonha na noite de sábado (16/09).





A vesperata é um concerto ao livre, realizado na Rua da Quitanda, Centro Histórico de Diamantina, e consiste numa espécie de serenata ao contrário, em que os músicos tocam nas sacadas dos casarões e são acompanhados pelo público do chão, de onde os maestros também fazem a regência.



Enquanto acompanham as apresentações, sentados nas mesas de quatro lugares, os espectadores podem apreciar drinks e outras bebidas e também saborear os pratos típicos da gastronomia local, numa prazerosa combinação do entre o gosto musical e o paladar.



Como explica a secretária de Cultura e Patrimônio de Diamantina, Márcia Betânia Oliveira Horta, a vesperata foi estruturada no final da década de 1990, quando o município se mobilizou em busca do reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade, título conquistado junto à Unesco em 1999.



“O espetáculo é uma recriação que partiu de uma outra prática musical identificada no Século XIX, em que o maestro João Batista de Almeida fazia a regência de uma música exclusiva, cujo solista tocava em uma sacada, enquanto ele fazia a sua regência de um coreto”, afirma Márcia Betânia.













Na vesperata, a “magia” musical é apresentada pela Banda Mirim Prefeito Antônio de Carvalho Cruz e pela Banda do Terceiro Batalhão da Policia Militar (BPM). Os componentes das duas bandas se apresentam no alto, nas sacadas dos prédios históricos ao redor da Rua da Quitanda, enquanto os maestros Patrick de Aguillar (do grupo mirim) e tenente Wellington Ferreira do Nascimento (da banda do BPM) conduzem o espetáculo em um pequeno palco, no meio da plateia.

No mesmo palco, outros músicos se apresentam, como os componentes do grupo Choro Malandrinho. Além disso, durante o espetáculo, o público é contemplado com intervenções artísticas e representações de personagens de Diamantina: a escrava Chica da Silva, o contrator de diamantes João Fernandes de Oliveira e presidente Juscelino Kubitscheck.





Os músicos espalhados pelas sacadas dos prédios fazem uma verdadeira “viagem” pelo mundo musical. Os números musicais apresentados ao som dos variados instrumento vão de peças de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) e sucessos da música brasileira a clássicos sertanejos.



Entre outras atrações, o público é animado com homenagem que citam, entre outros, Jota Quest e Sidney Magal – citado no clássico “O meu Sangue Ferve por Você”.





Público se encanta





Maria Aparecida Monteiro Bastos comemorou 80 anos na Vesperata de Diamantina Luiz Ribeiro/EM A experiência musical da Vesperata de Diamantina atrai e encanta pessoas de todas as idades, de diferentes lugares. “Acho que o espetáculo impressiona pelo fato de conseguir uma interação entre a música e a beleza dos casarões históricos de Diamantina”, avalia a bancária aposentada e historiadora Célia Braga, moradora de Belo Horizonte.



“A vesperata de Diamantina tem um diferencial por proporcionar ao turista um ambiente amistoso e alegre, com muita harmonia entre os músicos”, enalteceu o engenheiro aposentado Luiz Antônio Fontes Castro, de Mariana, na Região Central, que assistiu ao espetáculo pela primeira vez, ao lado da sua mulher, a médica pediatra Ludmilla dos Santos.

O criativo e variado espetáculo de Diamantina também é marcado por comemorações de datas especiais. A comerciante Maria Aparecida Monteiro Bastos viajou de Mariana junto com um grupo de amigos até a terra de JK, onde comemorou os seus 80 anos de vida.



“Tive na Vesperata um momento único com minha família, meus filhos, meus netos e meus amigos. Foi um momento de sensação de felicidade, alegria e paz, uma experiência única”, celebrou dona Aparecida.





“Me senti muito feliz. É um acontecimento importante, em que a gente vê pessoas com muita sinceridade, muito espírito de amizade e de união. Não tenho palavras para definir a Vesperata. Mas é algo maravilhoso. O conjunto da apresentação é feito com amor. E quando a gente coloca amor nas coisas, tudo dá certo”, afirmou a aniversariante.



A vesperata volta a ser apresentada em Diamantina no dia 30 de setembro. O espetáculo também acontece nos dias 7 e 21 de outubro. Para a atual temporada, as entradas foram vendidas com antecedência, Mas a Prefeitura de Diamantina, que organiza o evento, montou uma “lista de espera”, para casos de desistência.