Horóscopo do dia (15/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Consciência material

Mercúrio volta ao movimento direto em Virgem. Após o período de revisão, estamos aptos a escolher com mais senso crítico e realismo, buscando vivências práticas e soluções objetivas. Capacidade de discernimento e de fazer a vida material funcionar bem. O trígono entre Sol em Virgem e Urano em Touro nos traz mais consciência, coragem e audácia na renovação da vida pragmática e objetiva.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Nas últimas semanas você revisou diversas questões ligadas ao funcionamento do mundo material: seus hábitos, trabalho, rotinas e/ou saúde. Agora você terá mais clareza naquilo que deve ser mudado e fazê-lo efetivamente. Melhoria e aprimoramento da vida material. Há um senso de renovação de valores que lhe leva a renovar tudo que for material e prático agora.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Nas últimas semanas você revisou sua expressão criativa, poder pessoal, romances, sua singularidade, relação com filhos e projetos. Agora está apto a colocar em prática as renovações necessárias. Há um forte senso de revolução pessoal que lhe leva a ser unicamente você mesmo e focar naquilo que é bom para seu progresso pessoal.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Mercúrio, seu regente, volta ao movimento direto. Nas últimas semanas você revisou suas questões emocionais, como se comunica no lar e em família, assim como a organização de seu espaço pessoal. Agora terá mais objetividade para organizar estas facetas da vida. Questões subconscientes lhe levam a reajustar emoções e questões de lar, família e moradia de forma prática e objetiva.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Nas últimas semanas você revisou muitas questões mentais, comunicativas e intelectuais. Precisou voltar sua mente para dentro e abrir mão de velhas ideias e linhas mentais enrijecidas. Agora terá maior clareza e realismo ao se comunicar, estudar e trocar ideias. Ideias inovadoras e grupos podem lhe auxiliar nessa renovação do campo mental.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Nas últimas semanas você revisou muitas questões ligadas à vida financeira e material, assim como seus talentos e senso de valor próprio. Agora terá melhores condições de organizar sua vida material, ter mais discernimento com dinheiro e usar seus talentos da melhor forma, divulgando com mais clareza e propósito. O Sol, seu regente, recebe aspecto benéfico de Urano e lhe facilita as renovações materiais e também de atitude.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Mercúrio, seu regente, volta ao movimento direto. Nas últimas semanas você revisou muita coisa a nível pessoal, tendo de escutar melhor a si mesmo, suas necessidades e individualidade. Agora está apto a agir e se posicionar com mais senso crítico, pragmatismo e fidelidade a si mesmo. A renovação da fé também lhe faz se arriscar mais e ter coragem.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Nas últimas semanas você revisou muitas questões psicológicas, subconscientes, emocionais e/ou espirituais. Teve de buscar pontos frágeis e difíceis nestes reinos sutis para se curar. Agora está mais apto a ter uma comunicação crítica, objetiva e realista com tais setores da vida. A renovação emocional está intensa e lhe permite crescer para além de traumas e medos.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Nas últimas semanas você revisou questões ligadas a amizades, grupos, causas, internet e coletividade. Pode ter repensado como se comunicar nestes contextos e a melhor forma de abordar. Agora está apto a se comunicar com mais senso crítico e pragmatismo. Renovações nas relações lhe trazem novas perspectivas de como atuar nos contextos mais amplos.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Nas últimas semanas você revisou muitas questões ligadas à carreira, imagem pública, compromissos assumidos e como se comunica no profissional e na sua autoridade. Tudo isso agora tende a acontecer de forma mais precisa, consciente e organizada. As mudanças de hábitos e rotinas lhe facilitam a renovação das estruturas materiais.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Nas últimas semanas você revisou muito seus objetivos, possibilidades e planos para o futuro. Sua fé foi questionada, assim como possibilidades de estudos e viagens. Agora está apto a organizar tudo isso com realismo e diligência. Você tem revolucionado a si mesmo e sua expressão e poder pessoal, o que lhe facilita alcançar novos patamares na vida.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Nas últimas semanas você revisou muitas questões emocionais profundas. Pode ter revisitado dores, traumas e questões desafiadoras. Também temas de partilha, herança, sexualidade e troca podem ter sido pauta. Agora está apto a organizar tudo isso com realismo, pragmatismo e eficiência. Mudanças na vida pessoal e familiar lhe facilitam a transformação verdadeira.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Nas últimas semanas você revisou questões ligadas às parcerias, casamento, vida social e questões judiciais. A comunicação pode ter sido desafiadora e você precisou elaborar estes temas. Agora terá mais clareza e objetividade para se comunicar de forma eficiente e equilibrada. Mudanças em sua mentalidade facilitam esta troca com os semelhantes.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta