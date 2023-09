677

Horóscopo do dia (14/09): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Nova em Virgem

Começa hoje um novo ciclo de lunação coma Lua Nova em Virgem. Momento propício para novos começos relacionados ao mundo material e prático. Invista no seu trabalho, ou em algo novo que lhe possa ser rentável. Inicie novas rotinas e cuidados. Plante as sementes do trabalho, cuidado com o corpo e saúde e também dos bons hábitos.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Novos começos de rotina e trabalho. Comece uma nova dieta, rotina de exercícios físicos ou aquilo que sente que precisa para manter a saúde. Também novas possibilidades de trabalho; vá atrás daquilo que quer, pois o potencial está alto. Tenha um olhar honesto sobre sua vida material e mobilize aquilo que deseja criar. Novos começos que exigem atenção ao detalhes, diligência e pragmatismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Novos começos relacionados a romances, autoexpressão, criatividade e filhos. Organize tudo o que precisa para que seus projetos criativos floresçam muito neste ciclo. Novos romances ou então aprimoramento do que já existe. Potencial de gerar coisas novas de maneira organizada e planejada, mas também com criatividade e espontaneidade. Busque a força de ser quem você é em essência.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Novos começos relacionados à vida pessoal, emoções, família e lar. Pode ser uma grande reorganização em casa, ou um planejamento de mudança de casa, ou mobilizar mudanças importantes na vida pessoal. Há também uma possibilidade de florescer no emocional a partir da análise objetiva e pragmática. Conexão com os potenciais emocionais pessoais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Novos começos relacionados ao mental. Ótimo período para iniciar estudos com dedicação e foco (mas lembrando que Mercúrio está retrógrado, portanto analise bem antes). Qualquer empreendimento relacionado à comunicação está com energia potencial. Este ciclo te pede uma visão mais racional e prática do mundo e relações à sua volta. Use o poder da mente e das afirmações para progredir.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Novos começos relacionados às finanças e vida material. Este ciclo traz potencial grande para novos empreendimentos e para lucrar. Também qualquer coisa que facilite e otimize sua vida material em qualquer aspecto. Busque ouvir sua intuição e busque aquilo que lhe é realmente valioso neste novo ciclo. Bom momento para iniciar algo relacionado ao autocuidado.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Nova ocorre no seu signo (solar ou ascendente). Hoje é realmente o início de muitas novidades em sua vida. Lembre-se de contar com suas naturais qualidades de pragmatismo, realismo e senso crítico, pois está equipado para vencer. Foco naquilo que deseja e em quem você é de verdade. Há agora grande força no tomar as rédeas de sua própria vida.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Novos começos relacionados ao espiritual, psicológico, artístico e subjetivo. Estamos às vésperas de seu aniversário (no caso de quem tem Sol em Libra), mas será preciso contar com rotinas e compromissos ligados ao espiritual neste ciclo. Trabalho de alma, busca por sabedoria sutil. Busca por exploração do subconsciente de maneira organizada.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Novos começos relacionados às mídias, internet, grupos, amizades e ao coletivo. Seu potencial para contribuir com todos está alto. Também para divulgar seus serviços na internet. As pessoas tendem a te enxergar como alguém capacitado a auxiliar. Esteja receptivo e aberto para as possibilidades futuras e inovadoras que chegarão neste ciclo.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Novos começos relacionados à carreira, imagem pública e autoridade. Busque organizar da melhor forma possível seu currículo e a imagem que apresenta ao mundo. Novas possibilidades de trabalho ou ascensão. Plante aquilo que deseja colher em termos materiais. Novo ciclo que trará sucesso profissional e autoridade sobre a própria vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Novos começos relacionados à fé, expansão, mente intuitiva, estudos superiores e viagens grandes. Este é o momento de buscar expansão em sua vida, mas que seja bem organizada e realista. Planeje seu futuro. As sementes da fé precisam agora do seu foco para que haja expansão durante este ciclo Plante mais fé e otimismo para colher bons frutos.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Novos começos relacionados à sexualidade, valores conjuntos e profundidade emocional. Se permita vivenciar a sexualidade e troca, mas sempre com segurança e cuidado. Se permita partilhar mais de seus dons e talentos, assim como ter mais profundidade nas relações. Muito potencial emocional a ser vivido. Busque usar seu magnetismo para se transformar e renascer.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Novos começos ligados às parcerias e relações. Pode ser um novo amor, uma nova parceria profissional ou então o aprimoramento das que já existam em sua vida. Busque se colocar mais no lugar do outro, ouvindo-lhe e auxiliando com sua visão de crítica construtiva. Novas possibilidades de se fazer notar pelas pessoas e ter mais visibilidade pública.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta