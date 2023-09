677

Luiz Antônio Piá Reprodução/Facebook O diretor Luiz Antônio Piá morreu aos 81 anos, nesta terça-feira (12), em São Paulo. Os trabalhos mais recentes foram em "Carrossel" (2012), "Chiquititas" (2013) e "Cúmplices de um Resgate" (2015) no SBT.

A informação foi confirmada ao UOL pela filha do diretor, Malu Braga. "Ele teve uma sepse por conta de uma infecção na cicatriz da cirurgia no fêmur, que ele fez há três meses. E descobriu um trombo no coração [coágulo sanguíneo]. Não resistiu a cirurgia", disse, em contato com a reportagem.

O velório acontece nesta quarta-feira (13), em Santana de Parnaíba, na região metropolitana de São Paulo.

CARREIRA

Luiz Antônio Tupinambá Teixeira Braga, mais conhecido como Luiz Antônio Piá , nasceu em Santana de Parnaíba. Ele fez carreira como ator, roteirista e diretor de novelas.

A estreia na Globo aconteceu no seriado "Plantão de Polícia", entre 1979 e 1981. O profissional também dirigiu as minisséries "Lampião e Maria Bonita" (1982) e "Bandidos da Falange" (1983) e as novelas "Eu Prometo" (1983) e "Partido Alto" (1984).

Piá também foi roteirista e dirigiu alguns episódios do Você Decide, programa interativo da Globo, nos anos 1990.

Na Record, ele foi diretor da novela "Estrela de Fogo" (1998) e das minisséries "O Desafio de Elias" (1997) e "Do Fundo do Coração" (1998).

O profissional também construiu uma longa carreira no SBT, onde comandou trabalhos como "Esmeralda" (2004), "Carrossel" (2012), "Chiquititas" (2013) e "Cúmplices de um Resgate" (2015).