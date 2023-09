677

Horóscopo do dia (31/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua Cheia em Peixes

Ocorre hoje a Lua Cheia no signo de Peixes. Estamos plenos de emoções que nos remetem ao espiritual, coletivo e tudo aquilo que é sublime. Essa sensibilidade plena nos pede compaixão, fluidez e entrega. Intensidade na fluidez e percepção de instâncias mais sutis da vida.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Há uma plenitude emocional na troca espiritual, emocional e subconsciente. Essa consciência emocional lhe auxiliará a entender melhor suas realidades materiais. Sua criatividade e inspiração estão plenas, aproveite para tirar tempo para meditar, sentir e estar receptivo. Questões emocionais serão mais claras e isto facilita processos terapêuticos.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A Lua Cheia em Peixes lhe traz clareza na afetividade para com seus amigos e grupos. Sua necessidade de acolher e ser acolhido está alta. O olhar destas pessoas lhe auxiliará a enxergar as mudanças pelas quais passa. Também sua sensibilidade para com o coletivo e o planeta está em alta. Auxilie o quanto puder e viva sua sensibilidade em prol do bem de todos.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua Cheia ocorre na sua área profissional, trazendo carisma e mais visibilidade. Use da sua sensibilidade para tomar decisões. Se está numa posição de autoridade, saiba conciliar isso com sua receptividade. Momento de forte magnetismo profissional e colheita daquilo que foi plantado. Pode ser procurado por quem precisa de acolhimento e um olhar afetuoso.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua fé na vida está plena com a sua regente, a Lua, cheia na sua área intuitiva. Suas emoções estão à flor da pele e há necessidade de expansão. Se aventure, busque alegria e otimismo hoje. Seu olhar positivo será contagiante. Crie raízes na sua fé e naquilo que lhe fortalece. Fluidez e flexibilidade para enxergar a vida sob um prisma diferente.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua energia afetiva e sexual é altamente mobilizada por esta Lua Cheia. A necessidade de troca e afeto será alta. Compartilhe. Doe um pouco mais de sua sensibilidade, se coloque no lugar do outro. Acolha para ser acolhido. Potencial amoroso em alta. Também plenitude de transformação emocional facilitada. Transcendência emocional facilitada.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

A Lua Cheia lhe traz emoções plenas e intensas quanto às parcerias. O Sol no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz a consciência de quem você é. Isto se reflete na clareza daquilo que sente pelo outro. Se permita mais liberdade e não se prender a padrões mentais pré-estabelecidos. Demonstre mais afetividade junto do parceiro e esteja aberto a receber.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

A Lua Cheia de hoje lhe traz potencial pleno de trabalho, serviço e utilidade. Sua rotina te demandará, mas aprenda a se entregar para aquilo que faz de coração. Suas emoções e visão espiritual podem contribuir grandemente com seu trabalho neste período. Confie no que diz sua intuição. Energia emocional canalizada intensamente para realizações materiais.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Suas emoções estão plenas e precisam de expressão. Sua sensibilidade e criatividade estão em potencial máximo. Mostre sua arte, seus dons ou seu ofício para as pessoas. Romances também estão intensos e em alta. Expresse sua sensibilidade. Grande segurança emocional em ser você mesmo, demonstrar sua sensibilidade, acolhimento e afetividade.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Suas emoções pessoais e familiares estão em alta e plenas. A necessidade de criar raízes se faz presente aqui, mas são muitas emoções que precisam ser trabalhadas. Sua vida material está passando por mudanças intensas, por isso é preciso usar desse sentimento de entrega à vida para gerar resultados alinhados à verdade emocional. Acolhimento e recolhimento.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua mente está clara, plena e intuitiva. Suas ideias estão fluidas e está captando muitas delas de planos superiores. Se permita ser guiado pela mente intuitiva. Verbalize suas emoções, mas dentro dos limites cabíveis. Um pouco mais de doçura e acolhimento na fala também serão úteis. Momento de alinhar a mente e a sensibilidade intuitiva.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Seu potencial para atrair recursos financeiros está pleno. Sua vida material sempre está ligada à emocional, portanto cultive sentimentos de prosperidade e abundância. Se ame e se cuide, se dê prazer e conforto, pois isso lhe realizará no nível emocional. Sentimento de abundância deve ser vivido com plenitude. Vibrar prosperidade atrai prosperidade.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

A Lua Cheia no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz sensibilidade mais aguçada. Você está pleno de todo seu potencial para amar e vibrar sua força emocional. Aprenda a canalizar essa sensibilidade para auxiliar e contribuir para com o todo. Você é chamado agora a ser essa fonte de doação amorosa, canalizando essa vibração divina em si e no seu entorno.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta