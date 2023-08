677

Horóscopo do dia (29/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio pessoal e coletivo

Ocorre hoje uma oposição da Lua em Aquário com Vênus em Leão. Há segurança emocional em sermos participantes de grupos, amizades e em prol da coletividade. Todavia, Vênus em Leão nos pede pauta no valor pessoal, individual e único. Devemos equilibrar ambas tendências. Revisão de valores pessoais para não se repetir padrões massificados que muitas vezes fazemos meio inconscientes ou por sermos levados pelo pensamento de massa.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Você está emocionalmente conectado hoje aos grupos, amizades, causas, vida online e mentalidade coletiva. Todavia, também está buscando nutrir seu valor único, brilho e valor pessoal. Busque ser fiel a si mesmo, mas também dar sua contribuição ao coeletivo com sua beleza, charme e valor. Evite repetir padrões coletivos inconscientemente, buscando primeiro a referência interna.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, faz oposição à Lua. Suas emoções lhe levam a conexão com a carreira, inovações na autoridade e realizações no mundo. Todavia, há também uma forte conexão com suas raízes, sonhos pessoais, relações familiares e/ou pessoais. Busque equilibrar estas polaridades e evite repetir comportamentos do mundo lá fora que não condizem com suas reais necessidades pessoais.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Hoje há conexão emocional com leis, princípios, crenças, fé e possibilidades expansivas. Todavia, também está buscando o que há de valor no tempo presente, nas relações e comunicações com quem está próximo. Evite repetir crenças massificadas ou visões de mundo que não condizem com seu senso de valor pessoal e possibilidades presentes. Busca por equilíbrio entre fé e racionalidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

A Lua, sua regente, faz oposição a Vênus. Suas emoções gravitam muito para o emocional profundo, afetividade e sexualidade, mas também emoções desafiadoras como ciúmes, raiva e afins. Há uma reconexão com seu senso de valor próprio que lhe auxilia a cuidar primeiro de si mesmo e se nutrir mais amorosamente. Busque equilibrar estas polaridades para não cair no erro de dar demais de si e se esquecer no processo.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Vênus no seu signo (solar ou ascendente) lhe faz conectar com seu senso de amor próprio, vaidade, beleza, magnetismo e valor. A oposição à Lua mostra que deve partilhar com o outro, mas evitar dependência da validação alheia. Não espere que o outro lhe dê valor, mas valorize-se primeiro e isso transbordará naturalmente para as relações. Evite mudar o que não deve para agradar quem seja; busque antes aprovação de sua consciência.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Você está reavaliando valores e relações nos seus pontos emocionais e subconscientes. Há uma forte conexão com o mundo material e pragmático. Todavia, deve se acautelar para não cair em comportamentos hiper críticos e secos de forma inconsciente. Use de seu natural discernimento para se dar mais amor e permitir os processos emocionais fluírem melhor.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, faz oposição à Lua. Há necessidade de se relacionar com os semelhantes, online, amigos, grupos e/ou causas. Todavia, também está emocionalmente enraizado em si mesmo. Mas deve se lembrar de usar seu natural charme e sociabilidade nestes processos, mas sem perder a fidelidade ao que for central e essencial em si mesmo. Busque equilibrar valores do coletivo com os seus próprios.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Você está buscando se valorizar no que há de melhor em sua contribuição profissional, imagem pública, uso da autoridade e realizações. Todavia, há também forte conexão com o passado, o familiar e emoções pessoais. Mas deve ter cautela, já que crenças do passado ou meio familiar podem desafiar seu crescimento. Reverencie o passado, mas se valorize em seus potenciais únicos no mundo, mesmo quando diferentes do meio de origem.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Há agora uma forte valorização das possibilidades futuras, grandes viagens, fé, estudos, crenças e expansões. Todavia, também há forte estímulo mental, mas que pode lhe trazer dualidade, medos emocionais e questionamentos. Deve equilibrar as duas tendências, mas lembrando que a vida agora lhe pede um tanto mais de coragem e audácia para seguir em frente e crescer.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Existe um forte estímulo para que você partilhe mais e de forma criativa; também para que viva o afeto e sexualidade de forma entregue e valorosa. Todavia, emoções podem lhe levar para o campo do individual ou do medo de perder a si mesmo ou seu valor. Busque equilíbrio para que possa doar de si mesmo, mas sem perder sua essência e aproveitar o momento melhor se abrindo emocionalmente.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona suas subjetividades e emoções. Do outro lado Vênus lhe estimula a encontrar o valor real das relações, amor, casamento e/ou vida social. Evite que seus medos, subjetividades e reatividades atrapalhem a vida partilhada. Busque equilibrar suas emoções, sabendo trocar com os outros com o devido filtro e respeitando o que há de melhor no relacionar.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Você tem resgatado muito do seu senso de valor no trabalho, rotina, cuidados com corpo e saúde. Questões emocionais e subconscientes são mobilizadas hoje, mas procure razão e senso crítico para equilibrar. Relações com colegas de trabalho podem mobilizar tais questões, mas lembre-se de estar aterrado e objetivo em seus posicionamentos.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta