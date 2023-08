677

Horóscopo do dia (27/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Marte em Libra

Marte entra no signo de Libra. Aqui nosso senso de ação nos pede esforços conjuntos, em parcerias. Também somos estimulados a agir pelo exemplo alheio. A necessidade de se agir em prol da justiça, da equidade e com imparcialidade se faz alta. Busque ponderação e elegância em seu curso de ação.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, entra no seu signo oposto, Libra. Você precisará ter esforços em conjunto, agindo pelo bem social e por algo que seja proveitoso a você e ao outro. Sua intensidade ao se relacionar será alta, devendo haver respeito às individualidades envolvidas. Também pode ocorrer que a ação de outras pessoas o obrigue a sair da estagnação.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Este será um período de grande produtividade material. Estará mais inquieto e cheio de energia para trabalhar, materializar, servir e fazer algo de útil. Aproveite este período para sair da estagnação e fazer atividades físicas com mais vigor. Busque ter mais proatividade no trabalho, mas também engajando outras pessoas no processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Este será um período que lhe aumenta a expressão pessoal e poder de comando da própria vida. Sua energia criativa está altíssima e deve ser canalizada. Os romances podem ser intensos e rápidos. Bom para esportes e hobbies que envolvam esforço físico. A necessidade aqui é de se agir de acordo com a própria consciência e de maneira harmônica.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Este período lhe pede que tenha maior individualidade perante o meio familiar e pessoal. Aprenda a diferenciar a sua vontade da dos outros e saiba agir em com equidade e em prol do respeito às individualidades. Emoções como raivas podem surgir e devem ser analisadas com mais frieza e racionalidade. Busca por estabelecer mais o próprio espaço.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Este período lhe traz maior assertividade verbal e comunicativa. Estará com capacidade de resposta e de argumentação intensas, mas lembre-se de fazê-lo com elegância, diplomacia e equilíbrio sempre que possível. Esteja mais presente no agora e busque agir no seu entorno. Bom momento também para iniciar estudos com intensidade e foco.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Este período o motiva a agir mais em prol dos ganhos materiais, finanças e questões materiais. Estará com grande necessidade de provar seu valor pessoal e capacidade de se bancar, mesmo quando haja esforços conjuntos e parcerias. Busque refinar seus talentos e recursos, dando o melhor de si mesmo. Busque agir mais alinhado com seu senso de valor prórpio.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Marte entra no seu signo (solar ou ascendente), lhe fazendo mais independente e assertivo do que de costume. Busque agir conforme a própria vontade e reconhecendo sua força e capacidade. Você pode ser um exemplo no qual muitos se espelham. Busque ser e agir com suas naturais qualidades de equilíbrio, ponderação e diplomacia.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Marte, seu regente, entra no signo anterior ao seu, Libra. Questões subconscientes, emocionais e espirituais estarão em grande foco agora. Aqui você deve aprender que sua ação pelos bastidores, sutil, magnética e espiritual tem força e pode mobilizar muitas coisas. Não aguarde complexos subconscientes, mas vá à caça deles, buscando curar as próprias sombras.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe traz maior proatividade social e comunitária. Estará mais engajado em agir pelo bem estar social e em prol de justiça. Busque auxiliar como puder com equilíbrio e harmonia. As relações de amizade podem ser intensas, mas pedem respeito às individualidades. Esteja no coletivo, mas saiba reconhecer sua individualidade.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Este será um período extremamente produtivo, já que suas forças se voltam para a carreira e a ação material. Estará muito mais proativo, assertivo e engajado no cumprimento de tarefas e metas. Mas lembre-se de buscar a qualidade harmônica do signo de Libra. Necessidade de maior autonomia e comando dentro do trabalho, mesmo quando em parceria.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Você estará muito mais engajado na execução de seus ideias e visões de mundo. Busque agir em prol de seus planos futuros e metas, mas com o equilíbrio de Libra. Também estará mais conectado à sua fé, vivenciando com intensidade suas crenças. Busque agir agora com mais otimismo, fé e audácia, buscando novos rumos e possibilidades.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este momento lhe pede proatividade emocional, que busque entender seus complexos e traumas, agindo em prol da transformação, mas tudo isso com a racionalidade e equilíbrio de Libra. Também a energia sexual se faz intensa e pede mais ação. Busque entender a força dos esforços em conjunto, buscando parcerias que sejam potentes e realizadoras.

