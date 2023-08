677

Na noite deste sábado (26/8), a chuva voltou a cair fininha e persistente por volta das 19h e não parou mais, apenas com breves intervalos de estio. Não chegou, no entanto, a comprometer a adesão do público. A despeito da aposta na diversidade, a décima edição do Festival Sarará teve o seu momento de convergência na música que brota das periferias.

Se na primeira metade do show de Rubel o público adotou uma postura mais contemplativa, na reta final foi o momento de se jogar. Com "Glamurosa" (do funkeiro MC Marcinho, que morreu neste sábado), ele abriu um set de funk que culminou com a participação de MC Carol, convidada a subir ao palco na execução de "Putaria", um dos singles do novo álbum do artista.

A atração seguinte, Urias, manteve a toada mostrando que o pop atual, no Brasil, bebe sobretudo de gêneros como o funk, o trap, o rap e o tecnológico. Tendo como convidada Ebony e a prata da casa, Paige, ela conseguiu segurar a energia de uma plateia já dispersa.

Uma parte procurava se proteger da chuva, outra migrou para o palco Paredão. Por lá, o funk de BH mostrava sua força, com MC Rick convocando a geral a cantar junto sua lírica impublicáveis.No mesmo palco, para uma multidão consolidada, Tasha e Tracie deram o recado em seguida na levada do trap e do rap.

Por volta de 21h, o Lagum ocupou o palco Jameson com seu rock de ecos noventistas.

Às 22h, com o fim da apresentação da banda mineira, o fluxo em direção aos palcos gêmeos aumentou para o show de Marisa Monte, no palco Amstel.

Com um vestido e uma tiara muito brilhantes, ela concentrou o maior público do festival. Munida de sua vasta coleção de sucessos, entregou o que a plateia esperava. Cantou desde músicas que remontam ao início da carreira, como "Beija eu", até temas de seu álbum mais recente, "Portas" (2021). Não faltou o aceno à obra dos Tribalistas, com a participação do parceiro Arnaldo Antunes.