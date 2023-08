677

Horóscopo do dia (24/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Aventura e expansão

A Lua entra na fase Crescente em Sagitário: estamos mais expansivos, otimistas e buscando alegria e aventura. Nossas emoções pedem expansão, otimismo e expressividade. Busque fluir mais com a fé no futuro e enxergar a vida sob lentes mais esperançosas.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Suas emoções carecem de maior expressão e liberdade agora. Se permita expandir ao demonstrar sua afetividade. Comunhão com o divino, em especial seu lado feminino e materno. Segurança para traçar planos futuros e buscar fazer crescer seus planos de felicidade futura. Busque amplitude e otimismo.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Suas emoções profundas e sexualidade pedem mais aventura e libertação agora. Busque expandir essa área, saindo um pouco mais de si mesmo para viver a partilha profunda. Emoções antigas são recicladas e seu olhar deve ser otimista, enxergando as libertações que daí vem. Se permita o aprofundamento emocional hoje.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Suas emoções quanto a parcerias estão em alta. Sua busca é por pessoas que expandam seus horizontes e tragam renovação de ideias e possibilidades. Estar mais aberto às vivências afetivas e sociais. A partilha de emoções pode ser muito útil para a resignificação das relações. Busque hoje expansão com equilíbrio, ponderação e reciprocidade.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Suas emoções vibram agora na execução de suas tarefas e no serviço. Estará muito ligado ao trabalho, tarefas domésticas e cuidados com saúde, mas lembre-se de que tudo isso precisa de significado na sua vida. A Lua, sua regente, lhe estimula a se conectar com mais fé, otimismo e energia ao plano material e trazer mais funcionalidade e realização.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua necessidade emocional de se expressar tal qual é estará ainda maior agora. Se permita a expressão verídica de si mesmo de daquilo que sente. Momento de muita criatividade e coragem. Segurança em se nutrir de si mesmo e de seus princípios. Também necessidade de vivenciar romances, mas que tenham abertura emocional.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Sua necessidade de se sentir em casa e acolhido está em alta. Pode ser na sua própria casa, ou ainda pode ser que queira muito ter sua própria casa. De qualquer forma, se permita essa conexão expansiva com sua raiz e intimidade. Suas emoções lhe pedem mais aventura, sair um pouco mais da rotina e se permitir novas possibilidades.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Sua mente está fervilhando de novas ideias e possibilidades. Se permita ter este olhar mais benéfico e otimista para tudo aquilo ao seu redor. A vontade de aprender está em alta e lhe trará segurança para tentar novas possibilidades e ultrapassar limites. Verbalize suas emoções com otimismo e generosidade.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua força e capacidade para ganhar dinheiro e materializar estão em alta. A conexão expansiva com o sentimento de prosperidade lhe auxiliará a transformar sua realidade material. Busca por expansão dos prazeres materiais, da sensualidade e do melhor que a vida material tem a oferecer. Alegria ao vivenciar o sentimento de abundância.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Seu lado expansivo está muito mobilizado hoje pela Lua Crescente no seu signo (solar ou ascendente), algo mesmo intenso e cavalar. Suas emoções lhe pedem que use de todas as suas qualidades de fé e otimismo para avançar e expandir. Se permita sentir liberdade e fé, mobilizando as energias para atrair o que deseja.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Sua conexão com o lado espiritual está muito mobilizada agora. Busque essa fé e benevolência do lado invisível da vida. Também tenha um olhar mais otimista para as próprias emoções como um todo. A comunhão com o divino será gratificante, assim como a exploração de questões subconscientes importantes.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua necessidade emocional de estar com outras pessoas, de fazer parte de grupos e movimentos sociais estará muito alta neste período. Você quer dar sua contribuição pessoal para o coletivo e é bom que o faça. Viva seus ideais e busque expandir sua contribuição para com o coletivo.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Sua necessidade emocional de expandir sua carreira está em alta. Se entregue de corpo e alma ao seu ofício, sua contribuição para o mundo. Divulgue sua imagem profissional com alegria e fé. Expressar seu brilho pessoal pode atrair o olhar do público certo agora. Segurança emocional para vibrar seu magnetismo profissional.

