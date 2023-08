677

Horóscopo do dia (22/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Equilíbrio sonho e realidade

A oposição de Marte em Virgem com Netuno em Peixes pode nos fazer oscilar entre ação prática e devaneios imaginativos. Também podemos esbarrar em uma destas facetas através da relação com os outros. Busque equilibrar sonho com realidade. Atenção para não fantasiar sua ação, ego ou força de trabalho. Busque integrar a sensibilidade e/ou espiritualidade na sua vida prática.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Marte, seu regente, recebe as vibrações de Netuno. Por mais que esteja intenso no cumprimento de suas tarefas e rotinas, se permita também o devaneio criativo, emocional e espiritual. A resposta pode lhe chegar justamente através do silêncio interno. E busque ter mais calma quando as coisas não saírem conforme o planejado. Tenha flexibilidade.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

A posição de Marte lhe traz grande centramento e força de comando da própria vida. Todavia, questões coletivas podem lhe pedir que flexibilize essa assertividade pessoal. Saiba se expressar sendo você mesmo, mas sem perder a sensibilidade. Também será preciso reconhecer quem você é realmente, saindo de projeções e ilusões do coletivo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

Demandas excessivas do mundo externo e carreira podem lhe trazer raivas e emoções à tona. Busque encontrar um equilíbrio. Também diferenças no lar podem lhe fazer devanear sobre sua própria independência. Será preciso que você esteja conectado à sua força interna para não se entregar de qualquer forma para as obrigações externas, mas com senso crítico.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Sua mente se encontra num estado assertivo e intenso pela posição de marte. Todavia, ocorrem devaneios e inspirações que são do terreno da fé e intuição lhe mostrando possibilidades para além da perspectiva do plano mental. Se permita mais essas inspirações espirituais e psíquicas, agregando isso tudo na sua vida rotineira.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Sua assertividade para ganhar dinheiro e lutar pela vida material está em alta. Todavia, também é chamado a se entregar com profundidade às questões emocionais. Transformar tais emoções lhe será benéfico para achar soluções práticas. A energia sexual estará intensa, mas também pede um senso de espiritualidade e entrega no processo, sem perder sua individualidade.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Marte no seu signo (solar ou ascendente) lhe motiva a agir com organização e pragmatismo. Todavia, há uma sensibilidade que vem das relações e precisa ser vivida. Não se endureça, mas esteja aberto a partilhar mais de sua sensibilidade, mas sem perder o senso de “eu”. Tenha um equilíbrio entre se posicionar e se flexibilizar perante os semelhantes.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Você tem explorado seu subconsciente e este tem sido um processo importante. Todavia, deve se permitir uma entrega maior ao mundo material, tarefas e obrigações a partir das conclusões que chegam deste setor sutil. Está apto a encontrar novas paragens e possibilidades, mas deve estar atento aos cuidados materiais, emocionais e espirituais para que isso aconteça.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Sua força tem se concentrado nos projetos coletivos e em fazer aquilo que seja bom para todos. Todavia, não deve se esquecer da sensibilidade de ser você mesmo, viver seu lado lúdico, criativo e aventureiro. Emoções não expressas pedem atenção. Busque analisar e digerir tudo com calma. Expresse a beleza de sua riqueza emocional.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Você tem batalhado em prol de sua carreira e trabalhado muito em prol de conquistas materiais. Todavia, deve estar atento às suas emoções pessoais, sensibilidade, vida pessoal e/ou familiar. Busque conciliar as duas partes de maneira harmônica. Alguns aspectos do passado devem ser transcendidos para que você avance rumo às realizações e independência.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Você tem se pautado em seus princípios e visões com rigor e meticulosidade. Todavia, é chamado a raciocinar com mais flexibilidade, sensibilidade e/ou espiritualidade. Metas futuras pedem meditação, devaneios criativos e uso do magnetismo. Bom momento para flexibilizar a mente e se abrir para as muitas novas possibilidades do momento.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Sua vida emocional tem sido intensa nos últimos tempos Em especial nos temas de sexualidade, amor e emoções profundas. Todavia, deve também estar atento mais ao próprio valor e princípios. Busque viver o autoamor com mais entrega e dedicação. Você é estimulado a expressar-se com coragem e veracidade, saindo de condicionamentos mentais aprisionantes.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

As relações, parceria e o amor tem lhe demandado ação, pragmatismo e iniciativa. Todavia, Netuno, seu regente, lhe relembra que deve buscar essa sensibilidade antes em si mesmo. Sua demonstração afetiva pode ser curativa nas relações. Facetas emocionais não vividas pedem expressão equilibrada e disponibilidade para a troca. Saiba dar amor, mas discernir o espaço seu e o do outro com clareza.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta