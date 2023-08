SIGA NO

Larissa Manoela acusa os pais de não lhe darem acesso ao próprio dinheiro TV Globo

A novela Larissa Manoela está longe de acabar. Depois de abrir o jogo sobre sua relação conflituosa com os pais na última edição do ‘Fantástico’, a atriz voltará ao dominical amanhã (20/8) para uma nova entrevista. Enquanto isso, o ‘Domingo legal’, do SBT, exibirá uma conversa de Silvana Taques, mãe de Larissa, com a jornalista Chris Flores.

A apresentadora do ‘Fofocalizando’ postou uma prévia da atração nas redes sociais, em que Silvana aparece chorando e lamentando a falta de contato com a filha. “Pedi para conversar, mas ela [Larissa] não aceitou o meu convite", diz no trecho.

A jornalista ainda questiona a mãe da atriz se a protagonista de “Além da ilusão” tinha consciência dos valores que recebia e se podia usar o dinheiro a qualquer momento. Esta é a primeira vez que Silvana fala sobre o caso na TV. Nas últimas semanas, ela e o marido Gilberto Elias Santos emitiram uma “carta aberta”, na qual que se defendiam das acusações de ficar com o dinheiro da filha.

Além do trecho que será exibido no programa comandado por Celso Portioli, o público poderá conferir uma versão estendida da entrevista na segunda-feira, durante o ‘Fofocalizando’. Parte da entrevista será exibida na edição de amanhã do Domingo Legal, a partir das 11h.

No ‘Fantástico’, Larissa Manoela dará mais detalhes sobre sua versão do rompimento empresarial e pessoal com os pais, acompanhada de uma advogada. “Ela [Larissa Manoela] se surpreende verificando que haviam várias transferências feitas da conta dela para a conta dos pais. Uma soma superior a cinco milhões de reais”, revela a defesa da atriz em um trecho.

Larissa ainda dirá que os pais retiraram seu acesso a serviços básicos. “Descobri que eu estava sem plano de saúde. Que foi cortado”, diz.