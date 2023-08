677

Carlos Alberto Nóbrega está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo star+/divulgação O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega, 87, está internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo (SP), após ter sido diagnosticado com COVID-19. A informação foi confirmada pela mulher do comunicador em publicação nas redes sociais, nesta quinta-feira (17/8). "Ele está bem", diz a publicação, nos stories do Instagram.

"Desculpem por não atender o telefone e não responder as mensagens no dia de hoje sobre a saúde de Carlos Alberto", escreveu Renata Domingues, mulher dele. Na imagem da publicação, Carlos está acamado, de olhos fechados e com uma máscara de proteção. Não foi informado se ele está na UTI ou em um quarto comum.

Filho de Manuel de Nóbrega, Carlos Alberto é humorista, apresentador de televisão e um dos maiores nomes da comédia nacional.