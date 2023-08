677

Série acompanha a carreira da dupla desde o início e tem locações no interior paulista Vans Bumbeers/Divulgação





Com estreia nesta sexta (18/8), no Globoplay, “As aventuras de José & Durval” dramatiza a trajetória da dupla Chitãozinho & Xororó. Com oito episódios, a produção dirigida por Hugo Prata é também estrelada por dois irmãos, Rodrigo e Felipe Simas, que interpretam a dupla na fase adulta.









Mesclando fatos reais com situações fictícias, a trama começa em 1968, com os protagonistas ainda crianças, no interior do Paraná, e passa pelas décadas de 1970 a 1990, mostrando o convívio dos irmãos com a família, o início da paixão pela música, as descobertas ao embarcarem em turnês e como enfrentaram as dificuldades do dia a dia para ajudar a família e perseguir seus sonhos.

José e Durval ingressaram cedo no universo musical, respectivamente aos 10 e 8 anos de idade. E tiveram a quem puxar: os pais, Araci (Andréia Horta) e Mário (Marco Ricca), haviam formado uma dupla sertaneja no passado. Além de cantar, Mário ainda era compositor.





O elenco ainda traz Màrjorie Gêrardi (Noely Lima, mulher de Xororó e mãe de Sandy e Júnior), Larissa Ferrara (Adenair, primeira mulher de Chitãozinho), Augusto Madeira (Geraldo Meirelles, um dos principais incentivadores da dupla) e Thiago Brianti (Homero Béttio), empresário dos irmãos Lima.

Ainda pequenos, um irmão prometeu ao outro que todo mundo iria ouvi-los cantar. A série mostra a evolução da dupla que virou um fenômeno e conquistou gerações, inclusive com números musicais de seus maiores sucessos, como “Galopeira”, “Fio de cabelo” e “Evidências”.





Realizadas em 2022, as gravações da produção remetem ao passado de Chitãozinho & Xororó com locações no interior de São Paulo, nas cidades de Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, São Bento do Sapucaí e Carlos Gomes (bairro da cidade de Campinas).





“AS AVENTURAS DE JOSÉ & DURVAL”

Série em oito episódios. Os três primeiros estreiam nesta sexta (18/8), no Globoplay. Os demais serão disponibilizados semanalmente, sempre às sextas.