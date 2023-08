677

Horóscopo do dia (13/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Resgatando o prazer e valor

Temos hoje uma conjunção do Sol com Vênus retrógrada em Leão. Este dia nos traz clareza daquilo que devemos afirmar como valor próprio, amor, prazer, beleza e troca. Todos estes temas estão sendo reavaliados neste período, mas agora teremos uma clareza em nos empoderar, resgatando o prazer e o valor de ser quem se é.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe traz forte consciência do resgate que deve fazer do valor de si mesmo. Se não brilhou, não se colocou no centro do palco quando deveria ou não cultivou o lado belo da vida, agora é o momento para se reverter o quadro. Busque acolher a clareza do momento para vibrar mais amor, criatividade, esplendor e se comprometer a se amar mais e melhor.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Vênus, sua regente, está retrógrada e faz conjunção ao Sol. O dia de hoje lhe pede revisão de valores familiares e passados. Pode ser que tenha suprimido sua real identidade em prol de cultura ou crenças familiares, ou ainda para se adequar a relações afetivas. Seja como for, este é o momento para se olhar com honestidade para suas emoções e resgatar o que faz bem a nível individual.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe traz maior clareza daquilo que se deve resgatar na comunicação e no intelecto. Pode ter faltado prazer ou espontaneidade nestes contextos. Busque redescobrir o que lhe dá prazer em termos de estudos e o que o estimula de verdade intelectualmente. Também nas comunicações pode ter tido falta ou excesso de diplomacia. Aqui você pode ser amável e diplomático, mas também direto e honesto.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe traz grande clareza quanto ao seu senso de valor próprio. Pode ter se doado demais aos outros e agora tem de reaprender a amar a si mesmo primeiro, se cuidando e se nutrindo de forma adequada. Também terá clareza nas finanças; se gastou além do que podia ou se apegou em excesso a bens materiais, o momento para corrigir suas atitudes neste setor é agora.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O Sol, seu regente, faz conjunção a Vênus retrógrada. Este é um importante momento para se resgatar seu senso de amor próprio, autovalorização, carisma, amor, vaidade, prazer e troca. Tudo o que não foi vivido neste sentido lhe será mais perceptível e este é o momento para começar a fazer diferente e aprender a se dar mais prazer e viver uma vida mais alegre.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe traz consciência de questões emocionais mais sutis, psíquicas e/ou espirituais. Você está num período de reciclagem de valores e relações e agora tende a ter muita clareza sobre este processo. Aproveite o momento para se desapegar de valores que não se alinham mais com sua essência verdadeira. Resgate de um senso de prazer e entrega espiritual e sutil.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Vênus, sua regente, está retrógrada e faz conjunção ao Sol. O dia de hoje lhe traz grande clareza de pontos que precisam ser ajustados nas amizades, relações de grupo, na internet ou em contextos mais amplos. Reavalie quais relações realmente tem valor e merecem ser cultivadas e aquelas que não agregam. Reavaliação de como se relaciona com o coletivo.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe traz maior consciência de seu valor profissional e daquilo que deseja construir a partir de suas ambições. Pode enxergar que precisa reformular valores e formas de apresentação. Ou ainda, pode ter mais clareza que tem divergência de valores com figuras de autoridade ou com a figura materna. Saiba diferenciar bem e seja fiel à própria consciência.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje traz maior consciência de valores e objetivos que se deseja conquistar, mas que podem ter ficado para trás ou negligenciados. Estudos superiores, viagens ao exterior, a conexão com a religiosidade ou alguma aventura podem ter de ser nutridos agora. Seja como for, precisa resgatar uma maior fé na benevolência e prazer que pode ter na vida.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe traz consciência quanto aos valores profundos, emocionais e partilhados. A vivência da afetividade ou sexualidade pode não ter sido vivida da melhor forma e agora é momento para resignificar e transformar isso. Também questões de herança e bens conjuntos pedem reformulação. Busque um senso de partilha profundo, mas que se alinhe com sua consciência.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe traz grande consciência das parcerias, casamento, contratos e/ou vida social. Enxergará mais objetivamente tudo aquilo que não funciona, onde não houve equidade ou parceria justa. Busque reformular tudo isso, reveja os acordos com o parceiro e transforme o seu relacionar em algo mais criativo, prazeroso, autêntico e divertido.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe traz consciência de questões ligadas ao mundo material. Está revendo o valor de seu serviço e trabalho, podendo concluir que deve se valorizar mais. Relações com colegas e prestadores de serviço também passam por uma forte resignificação. Também deve equilibrar o princípio do prazer na saúde para que não caia nos excessos de indulgência.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta