Horóscopo do dia (11/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Lua em Gêmeos

A Lua entra em Gêmeos, nos pedindo busca consciente de nossas emoções, mas sob a ótica leve, racional e divertida deste signo. Flexibilidade emocional se faz necessária para fluir melhor. A conjunção de Mercúrio e Pallas em Virgem facilita o processo, trazendo sabedoria e discernimento para analisar o campo emocional.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

Busque hoje a verbalização e comunicação de seus sentimentos. Expresse com leveza aquilo que se passa no seu íntimo. Segurança emocional em estar no momento presente. Uma visão mais racional, fria e objetiva facilita o processo. Terá grande sabedoria para analisar suas emoções com critério e realismo, buscando soluções práticas e analíticas.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

Busque hoje segurança em seu senso de valor próprio e capacidade de se bancar e nutrir. A qualidade geminiana mostra que você se nutre de comunicação e habilidades mentais também. Esteja seguro de si mesmo. Há uma forte conexão com a sabedoria de ser você mesmo de forma autêntica e constante, facilitando o processo.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

A Lua no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz à tona a subjetividade e emoções, mas lembre-se de sua natural capacidade de rir de si mesmo e das situações, trazendo leveza, flexibilidade e bom humor. Mercúrio, seu regente, está conjunto a Pallas e lhe traz grande sabedoria e discernimento para lidar com questões emocionais e pessoais.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

Você deve hoje se concentrar na consciência de suas emoções. Questões passadas, subconscientes ou espirituais são trazidas à tona. Busque verbalizar e analisar as mensagens do seu subconsciente. Sua mente está vibrando na sabedoria, senso crítico e objetividade para lidar com este terreno emocional com mais flexibilidade e eficiência.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

Suas emoções lhe levam a enxergar a vida para além de seu próprio mundo. Busque senso de pertencimento no mundo, nos grupos, amizades e em ter um papel para além de si mesmo. Há também uma forte mentalidade focada na sabedoria de seus valores que facilita estar no mundo com os semelhantes, mas fiel a si mesmo e seus valores.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

Ocorre agora busca por segurança e iniciativa profissional. Faça de seu trabalho seu porto seguro, busque cuidar bem de sua imagem profissional e dos seus negócios. Magnetismo para realizar no mundo. Seu posicionamento e comunicação tendem um tanto agora ao pragmatismo e sabedoria, trazendo brilhantismo para qualquer resolução ou comunicação.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

Este é um momento de grande expansão para você. Busque ampliar seus horizontes e se aventurar. Segurança na fé, no otimismo, na busca por sabedoria e conhecimentos. Sua mente está sondando questões emocionais que devem ser analisadas com muita sabedoria e senso crítico, lhe facilitando reformular planos futuros e visões de mundo quando necessário.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

Esta fase lhe pede transformação emocional profunda, entrega à sensibilidade e um renascimento total. Mas tudo isso sob o tom leve e curioso de Gêmeos. Busque viver suas emoções com mais leveza e profundidade. Sua mente se encontra sabiamente conectada às novas ideias, possibilidades futuras e contribuição coletiva, lhe facilitando seguir em frente.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

Este período lhe pede mais conexão com os outros, sair um pouco mais de si mesmo. Busque conexão afetiva leve. Viva as parcerias com comunicação dos sentimentos. Há uma mentalidade sábia que lhe conecta com sua autoridade e senso de limites de forma justa, lhe facilitando um equilíbrio para lidar com pessoas e também na vida profissional.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

Busque agora de maneira consciente sua segurança no trabalho, nos cuidados com o corpo físico e com o mundo material. Coloque mais dos seus sentimentos naquilo que faz, mas com leveza e tranquilidade. Sua mente sonda novas e melhores possibilidades na vida, mas de forma sábia e sem perder o realismo. Busque renovar sua visão de mundo e crenças.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

Este período lhe pede que busque mais segurança em ser você mesmo. Expresse seu lado mais divertido, intelectual e flexível. Saiba ser você mesmo, saindo de ideias e comportamentos massificados. Sua mente se encontra sondando o terreno emocional profundo, mas agora com grande sabedoria, discernimento e pragmatismo. Seja fiel à sua essência e permita as transformações.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

Este período lhe pede mais conexão interna, que busque ouvir a sensibilidade e verbalize mais os sentimentos. Busque enxergar o passado e as emoções com mais leveza e racionalidade. O contato com o outro pode lhe ser muito útil para enxergar suas emoções sob uma ótica mais sábia, pragmática, crítica e objetiva. Se permita ventilar as emoções desta mesma forma.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta