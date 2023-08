677

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



Vênus, sua regente, faz conjunção a Lilith. Você tem revisado suas relações de amizade, participação em grupos e a maneira como pode auxiliar e contribuir com o coletivo. Algumas frustrações podem estar mais intensas agora. Todavia, deve usar isso como força de transformação para que resignifique tais contextos e busque interações mais honestas e reais junto dos semelhantes.

Resgatando o valor real

A conjunção de Vênus retrógrada com Lilith em Leão nos faz encarar nossas frustrações ligadas às finanças, amor romântico e valor próprio de forma mais clara. Devemos buscar aqui uma reconexão e resignificação profunda do quanto devemos nos amar de verdade e aquilo que é essencial. Busque seu valor real e permita vibrar no magnetismo do merecimento e prosperidade.

