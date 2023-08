677

Horóscopo do dia (06/08): Confira a previsão de hoje para seu signo

Crescimento intenso

A quadratura de Júpiter em Touro com o Sol em Leão traz para o dia de hoje energias intensas que nos pedem crescimento. Todavia, devemos tomar cuidado, pois podemos chegar ao ponto da teimosia ou de nos sentirmos infalíveis ou donos da verdade. Devemos usar essa energia para ter mais fé em nós mesmos e em nossos potenciais. Questões materiais e criativas podem estar na pauta do dia. A Lua junto do Nodo Norte em Áries nos pede mais confiança e enraizamento em nós próprios.

ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)

O dia de hoje lhe pede que cresça para além das limitações materiais ou daquilo que já está estabelecido. Sua essência lhe pede que busque novas formas criativas para expandir. A posição lunar lhe pede mais segurança em si mesmo e na sua unicidade. Cuidado, porém, com atitudes exageradas. Confie em si mesmo e expanda o que sentir que precisa.

TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)

O dia de hoje lhe pede que expanda para além das fronteiras do conhecido, das crenças familiares e/ou passadas. Você está se reinventando e agora deve ousar ser mais expansivo e para além de emoções pequenas. Sua segurança estará em transcender velhas emoções e padrões familiares, buscando uma renovação de si mesmo, suas emoções e sua vida.

GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)

O dia de hoje lhe pede que expanda seus conceitos mentais com mais coragem, amplitude e fé. Busque reconhecer suas facetas ocultas, questões psicológicas e/ou espirituais, abarcando uma nova visão para além das limitações da mente racional. Mas cuidado ao verbalizar, pois o tom passional está alto. Busque novas paragens e se permita um reinventar a si mesmo.

CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)

O dia de hoje lhe pede que expanda mais seu senso de valores a partir de estímulos de crescimento e inovação. A vida lhe pede que saia da zona de conforto e ouse construir novas realidades. A Lua, sua regente, lhe traz forte enraizamento nos propósitos de carreira e autonomia, saindo de carências e dependências. Ouse criar uma vida nova e mais feliz.

LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)

O dia de hoje lhe pede que expanda a si mesmo e seus potenciais. Você tem de brilhar e as oportunidades de crescimento profissional se apresentam. Só cuidado para não exagerar em orgulho. Use desta energia para enxergar a si mesmo de forma mais expansiva e realizadora. A posição lunar lhe pede mais aventura, contextos amplos e novas possibilidades.

VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)

O dia de hoje lhe pede que expanda para além das limitações emocionais e subconscientes. Ainda estamos às vésperas de seu próximo ciclo, mas justamente agora você deve limpar os velhos conteúdos para que cresça adiante. Busque mais a fé e possibilidades otimistas e expansivas na vida. A posição lunar lhe pede mais coragem para lidar com emoções desafiadoras e profundas.

LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)

O dia de hoje lhe pede que expanda mais sua consciência em relação a amigos, grupos, causas, online e sua contribuição e papel no coletivo. Suas emoções estão mais intensas e lhe levam a ousar e expandir mais nestes contextos. Ouse mostrar seu brilho ao mundo, mas evite exageros. A posição lunar lhe impele a buscar mais as relações e contato humano.

ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)

O dia de hoje lhe pede expansão de consciência quanto ao seu papel no mundo, autonomia, profissão e realizações materiais. Você passa por uma fase de expansão e novas possibilidades. Algumas relações podem ser gatilhos para que você busque tal crescimento. Evite a prepotência, mas saiba por fé em si mesmo. A posição lunar lhe pede que busque o senso de serviço, trabalho e utilidade de forma corajosa, mas também amorosa.

SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)

O dia de hoje lhe pede que expanda para além das fronteiras conhecidas. A vida te convida a uma renovação e você tem este dom natural. Você tem focado no trabalho e serviço valoroso, mas deve se abrir para perspectivas mais amplas. Sua fé e princípios serão intensos e brilhantes, mas deve evitar uma atitude arrogante. A posição lunar lhe pede que busque mais confiança e autonomia, lembrando que deve sentir seguro antes de tudo em si mesmo.

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)

O dia de hoje lhe pede mudança de consciência em relação às emoções profundas. Você tem sido bem mais autêntico, criativo e autocentrado nos últimos tempos. Agora isso lhe auxilia a aprofundar em questões emocionais para se libertar de padrões antigos. Viva a energia afetiva e sexual, mas dentro dos limites saudáveis. A posição lunar lhe pede que se abra mais corajosamente para a afetividade.

AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)

O dia de hoje lhe pede maior clareza e consciência no terreno das relações, casamento e vida social. Suas emoções estão expansivas e isso lhe permite mais autenticidade junto ao outro. Cuidado, todavia, para não querer dominar o outro com questões de poder. Busque ser autêntico no relacionar. A posição lunar lhe pede mais verbalização do que sente.

PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)

O dia de hoje lhe pede maior consciência e expansão quanto ao mundo material e seu funcionamento. Consciência corporal, trabalho, rotinas e saúde lhe pedem um olhar mais amplo. Busque flexibilizar a mente e evite padrões enrijecidos. Ideias criativas lhe mostram possibilidades de crescimento material. A posição lunar lhe traz mais aterramento e coragem para lidar com o mundo físico.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta