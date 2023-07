677

Pedro Nercessian, Adriana Esteves, Cacá Ottoni, Marco Ricca e Bianca Bin em 'Canastra suja' Arthouse/reprodução





O filme “Canastra suja”, dirigido por Caio Sóh e lançado em 2018, será o destaque desta terça-feira (18/7), às 19h30, da mostra

“Curta circuito”, no Cine Humberto Mauro do Palácio das Artes (Avenida Afonso Pena, 1.537, Centro), com entrada franca. Encerrada a sessão, haverá bate-papo do público com o crítico de cinema Ailton Monteiro e o jornalista Renato Silveira, que comanda podcast no site Cinematório.