Horóscopo do dia (12/07): Confira a previsão de hoje para Capricórnio

CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua Minguante lhe traz maior confiança em si mesmo, no seu potencial e expressão de seu valor próprio, mas tudo isso com calma, maturação e sabedoria. Renovação vinda da própria essência espiritual, que pede desapego de rigidez na atitude ou expressão. Doe seu amor com generosidade, mas sem esperar nada em troca. Expresse sua sabedoria emocional.

Lua Minguante em Touro

A Lua Minguante entra em Touro, nos pedindo mais calma, paciência e cuidado. Possibilidade regenerativa e curativa. A conjunção a Urano nos pede maior desapego de velhos valores. Não devemos ser obstinados, mas encarar as necessidades de mudanças com paz interior.

Igomer Henrique é astrólogo há 17 anos, também atuando como terapeuta holístico em modalidades diversas. Email: igomerhenrique@gmail.com / Instagram: @igomer_terapeuta